Y a t-il des handicapés ? La question peut surprendre. tant le mot est passé dans le langage courant. Non seulement le mot mais le groupe, au-delà des personnes qu'il désigne : les handicapés. Un groupe social qui fait à ce titre l'objet d'une politique publique, notamment dans le cadre défini par la loi de 2005. Mais qu'y a t-il de commun entre un aveugle, une personne sur une chaise roulante, un dyslexique et un "débile léger", pour reprendre une catégorie médico-administrative ? Il y a l'administration, précisément. Unique. La Maison du handicap. Un mot, donc, pour désigner des situations définies médicalement et qui sont pourtant toutes extraordinairement différentes. Comment le comprendre ? Il fallait pour cela une sociologie originale du handicap. C'est chose faite avec la parution de « L'Institution du handicap » de Romuald Bodin. Il est cette semaine l'invité de La Suite dans les idées. Et sera rejoint en seconde partie par un personnage de roman, bien réel, la juriste Anne-Sarah Kertudo.

Le site de l'association Droit pluriel est consultable ici