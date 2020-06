Temps des identités, temps de la haine

Les grands livres sont sans doute ceux qui passent l'épreuve du temps. Ils ne faut pas les confondre avec les livres efficaces, ceux qui réussissent le tour de force de contribuer, plus ou moins nettement, à faire advenir ce qu'ils ne prétendent que décrire ou pressentir. La même année 1996 qui voyait paraître le livre efficace de Samuel Huntington, Le choc des civilisations, était également publié L'Illusion identitaire, ouvrage d'un autre politiste, Jean-François Bayart. Un grand livre, vous l'avez compris, sa relecture plus de vingt ans après, à la faveur d'une réédition en poche, et dans un contexte profondément transformé, en atteste à chaque page. En seconde partie d'émission Jean-François Bayart sera rejoint par l'écrivain et journaliste Marc Weitzmann, qui vient de faire paraître Un Temps pour haïr, car les temps de l'identité sont aussi des temps de la haine.