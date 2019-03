1984 : la pyramide du Louvre, un complot Illuminati ?

En direct des grands chocs esthétiques de l’histoire des arts et de la culture, Mathilde Serrell est aujourd'hui en 1984, au cœur du Louvre.

Ce premier avril 2019, nous fêteront les 30 ans de l’ouverture au public de la pyramide du Louvre. Vous savez, un des derniers grands chantiers des pharaons de la Ve République. Aujourd’hui patrimoniale, la pyramide de Pei fut d’abord un scandale... et même un complot ! Retour en 1984...

20 mètres de haut sur 35 mètres de large, toute en verre, une pyramide trônera bientôt au centre de la cour Napoléon. Annoncé deux ans avant, le projet du Grand Louvre porté le président François Mitterrand et son ministre de la Culture Jack Lang est enfin dévoilé au public. La photo choc du projet a été révélée aujourd’hui en première page du quotidien France-Soir, accompagnée de ce titre « le nouveau Louvre fait déjà scandale ».

Entre théories du complot et guerre d’influence, la bataille de la pyramide a commencé. La veille, le 23 janvier 1984, à l’audition de l’architecte sino-américain Ieoh Ming Pei devant la Commission Supérieure des monuments historiques, l’ambiance virait au chahut, à la limite de l’invective.

Serait-ce un sacrilège insupportable planté au cœur du patrimoine français? Au-delà des querelles esthétiques et des errements xénophobes, quelle stratégie politique se dessine ? La Culture peut-elle prendre la place des Finances ?

Avec Laurent Martin, historien des politiques culturelles et co-auteur du Dictionnaire des années Lang

Certains y voit la promotion de la franc-maçonnerie en raison de la forme pyramidale de l'édifice. Une légende populaire a même transformé le nombre de 673 panneaux de verres en 666 alimentant des interprétations sataniques. Mathilde Serrell, envoyée spéciale en 1984

