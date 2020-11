Septembre 1952-mai 1958

Boris Vian mène dans ses chroniques une véritable guerre toujours pleine d’humour et de tendresse contre la bêtise et la médiocrité.

Dans la revue de presse que Boris Vian rédige chaque mois pour Jazz Hot, rien n’échappe à son regard acéré : la musique bien sûr, mais aussi le racisme aux USA codifié par le Jim Crow Act qui fixe les règles de ségrégation raciale, les avancées technologiques de l’univers du disque, la question du droit d’auteur pour les musiciens et de leurs conditions de vie. En s’en prenant régulièrement aux critiques conservateurs, en particulier à Hugues Panassié fondateur historique du Hot Club de France défenseur du style New Orleans et pourfendeur acharné du be-bop, en répondant aux nombreux courriers de ses lecteurs, Boris Vian mène dans ses chroniques une véritable guerre toujours pleine d’humour et de tendresse contre la bêtise et la médiocrité.

À RÉÉCOUTER Réécouter Boris Vian, à toutes fins utiles écouter (59 min) 59 min Juke-Box Boris Vian, à toutes fins utiles

Playlist des titres utilisés pour cette fiction

Birk's Work, Dizzy Gillespie (générique début)

Hy'a Sue, Duke Ellington.

Love for sale, Benny Carter.

Djangology, Django Reinhardt.

Cheryl, Charlie Parker.

Algo bueno, Dizzy Gillespie.

Don't explain, Billie Holiday.

The perfume suite, Duke Ellington.

Things to come, Dizzy Gillespie.

A foggy day, Lester Young.

Moanin with Hazel, Art Blakey.

Caravan, de Duke Ellington interprété par Dizzy Gillespie (Générique de fin)