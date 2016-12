Au fond des grottes, Neandertal spéléologue ?

Il y a 176 000 ans à Bruniquel, nous voici donc devant un des plus vieux édifices, érigé de surcroît en stalactites, par le premier homme spéléologue.

• Crédits : Michel SOULIER – SSAC / Nature Jaubert et al.

176 000 ans, à 2 mille ans prêts, c’est la datation d’une étrange structure d’habitation tout au fond de la grotte de Bruniquel, caverne dominant la vallée de l’Aveyron. Nous voici donc devant un des plus vieux édifices, érigé de surcroît en stalactites, par le premier homme spéléologue : Neandertal… Vivre parmi les ours, au plus profond des grottes n’est guère enviable, et si cette étrange bâtisse avait quelque vocation cultuelle ?

Avec Jacques Jaubert, Professeur à l’Université de Bordeaux

Early Neandertal constructions deep in Bruniquel Cave in southwestern France. Jacques Jaubert, Sophie Verheyden, Dominique Genty, Michel Soulier, Hai Cheng, Dominique Blamart, Christian Burlet, Hubert Camus, Serge Delaby, Damien Deldicque, R. Lawrence Edwards, Catherine Ferrier, François Lacrampe-Cuyaubère, François Lévêque, Frédéric Maksud, Pascal Mora, Xavier Muth, Édouard Régnier, Jean-Noël Rouzaud, Frédéric Santos. Nature, le 25 mai 2016. DOI: 10.1038/nature18291.