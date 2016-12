De Taiwan à l’Amérique, l’épopée maritime austronésienne

• Crédits : D.R. Depuis sa sortie d’Afrique et jusqu’à aujourd’hui, l’Homme n’a cessé de migrer… Une des plus extraordinaires expansions humaines, véritable Odyssée, est sans nul doute l’épopée austronésienne, qui, partie de mer de Chine, conquit le Pacifique et toucha probablement les côtes américaines… La Nouvelle Calédonie, la Polynésie, Hawaï ou l’île de Pâques sont des terres austronésiennes. Depuis plusieurs décennies, Christophe Sand en traque les vestiges Avec Christophe Sand , directeur de l'institut d'archéologie de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique.

