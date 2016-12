Dieux et déesses de l’Arabie heureuse

L’histoire de l’Arabie gravée sur les rochers de Najran

• Crédits : Mission archéologique Franco-Saoudite de Najran

Le premier millénaire de notre ère...

Au cœur de l’Arabie, s’est opéré un bouleversement politique et religieux d’une ampleur inégalée dans l’ancien monde : l’avènement de l’islam, qui constitue à lui seul un changement d’époque, une borne chronologique. Sur les rochers du désert de Najran (Arabie Saoudite) images et textes gravés racontent l’étonnante histoire de cette Arabie. L’émergence d’un monothéisme au profit des anciens dieux et déesses des cités ou tribus, la lutte entre Judaïsme et Christianisme. Le Coran pourrait-il relater ces événements ?

Avec Christian Julien Robin, membre de l’Institut, directeur de recherche au CNRS