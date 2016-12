La matrone et la putain

Archéologie du licencieux

• Crédits : Musée archéologique de Naples/ Cyril Dumas

Sexe et archéologie ? On sait que le microcosme archéologique est régi par une forte endogamie au sein d’un puissant système tribal, mais là n’est pas le sujet ! A défaut d’Eros, les archéologues par trop pudibonds, voire puritains, se sont spécialisés dans le Thanatos et la « thanatologie sur os sec ». Pour mettre un peu de chaire autour de l’os, ce dernier Salon noir de l’année se consacre aux plaisirs de la chaire, à l’archéologie du licencieux et du Fascinum, celui- là même qui paralyse d’horreur. Mais pourquoi donc les archéologues voient-ils partout des lupanars dans leurs fouilles ?

Avec Cyril Dumas, conservateur du patrimoine, Musée d’Histoire et d’Archéologie des Baux de Provence.

LIEN : Cyril Dumas, "La portée symbolique des images à caractère sexuel", Archéologia n° 545 Juillet-Août 2016, Ed. Faton, p.60-63