Préhistoire et mythologie

Un mythe vieux de 100 000 ans ?

• Crédits : Jean-François Le Quellec

Peut-on tenter de retrouver les récits fondateurs, les mythes de notre passé le plus lointain ? Truelle en main, l’archéologue semble bien démuni dans cette ambitieuse quête, les mythes paraissent alors insondables voire impénétrables.

Les outils de la génétique, de la philo-génétique et de la mémétique nous permettraient-ils de remonter le fil, et de mettre au jour quelques mythes fondateurs, vieux de plus de cent mille ans ?

Avec Jean-Loïc Le Quellec, directeur de recherche au CNRS