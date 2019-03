Ariane Chemin, Pierre Schoeller et Patrick Rambaud : pouvoir et représentation

Second temps de l'émission littéraire de Public Sénat à retrouver en podcast où, interrogés par Adèle Van Reeth, un écrivain, un réalisateur et une journaliste croisent leurs points de vue sur les pratiques du pouvoir, de la Révolution à Emmanuel Macron.

Avec nos invités aujourd’hui nous questionnons le pouvoir… Comment le représenter quand on est écrivain, cinéaste ou journaliste ? Quel rapport établir avec notre héritage monarchique? Bref, comment le critiquer par d’autres moyens que ceux de la politique ? Nous tenterons de répondre à ces questions entourés de Patrick Rambaud, l’auteur de chroniques facétieuses sur les présidents de la République, Pierre Schoeller, le cinéaste des prémices de la démocratie, réalisateur de Un peuple et son roi et Ariane Chemin, la journaliste, Grand reporter au Monde à l’origine des révélations sur l’affaire Benalla.