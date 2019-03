Georges Didi-Huberman et Keren Ann : le pouvoir des images

Dans cette nouvelle édition de Livres & vous nous évoquerons avec nos deux invités la puissance consolatrice des images et de la musique, des mots et des couleurs, des larmes et des gestes… Le philosophe et historien de l’art Georges Didi-Huberman, que l’on présente souvent comme un théoricien des images, est rejoint sur le plateau par la chanteuse, "songwriteuse", Keren Ann… pour révéler le "pouvoir des images".