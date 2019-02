Valeria Bruni-Tedeschi et Bruno Lemaire : créer à partir du drame

Quand l'actrice-réalisatrice rencontre le ministre de l'économie et des finances, chacun évoque les ressources à mobiliser pour créer à partir du drame. Pour l'une, ce sont les séparations et la mort d'un frère, qu'elle met en scène à l'écran depuis des années. Pour l'autre, c'est la mort d'un ami cher, Paul, atteint d'une tumeur au cerveau dont il décrit les derniers mois dans un livre poignant paru chez Gallimard. C'est aussi l'occasion pour le ministre de nous faire part de son goût pour Proust, Saint-Simon et Houllebecq.