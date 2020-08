Fabcaro : "J'ai beaucoup de tendresse pour les choses qui ne marchent pas : le couple est un super terreau"

Après "Zaï Zaï Zaï Zaï" (2015) et "Et si l’amour c’était aimer?" (2017), publiés aux éditions 6 Pieds Sous terre, l’auteur de BD fait paraître "Moins qu’hier, plus que demain", aux éditions Glénat, élaborant une succession de scènes acides, acidulées et cocasses autour du quotidien du couple.

A 10 heures 26, Marina et Julian se regardent, les yeux dans les yeux. A la terrasse d’un café, coudes sur la table, sourires béats. Le temps d' une case, deux cases, trois cases, quatre cases, cinq cases. A la sixième case - la dernière -, une bulle nous révèle la pensée de Marina qui se demande : "A partir de combien de minutes passe-t-on de silence complice" à "On n’a rien à foutre ensemble"? Sur la couverture du dernier livre de Fabcaro, les figurines de mariés se tiennent non pas au-dessus d'une pièce montée, mais sur un plat de pâtes blanches en pyramide, qu’on peut finir en faisant sleurp. Mais qu’on peut aussi finir, façon La belle et le clochard, par un baiser amoureux. "Moins qu’hier (plus que demain)" est publié aux éditions Glénat.

J'ai commencé à écrire, parce que j'avais du mal à parler, et le paradoxe maintenant, c'est qu'on me demande de parler de ce que j'écris.

Lorsque les gens vous ont lu, ils ont l'impression de vous connaître. Dans les séances de dédicaces, les gens se livrent, vous racontent leur vie de manière touchante. J'avais l'impression de parler de l'intime, de moi, en écrivant. Je m'aperçois que plus on touche à l'intime, plus on va vers l'universel.

J'ai l'impression que je travaille de manière très cinématographique, façon gaufrier, story-board. Je suis plus influencé par le cinéma que par la BD elle-même. Quand je pars sur du long récit, c'est souvent des improvisations. Je ne sais pas si je me fais rire, mais je m'amuse.

• Crédits : Editions Dargaud

L'idée est jolie : "le couple", même si ça ne fonctionne pas. Je trouve ça beau, j'aime bien les histoires d'amour.

• Crédits : Fabcaro

*Autre parution 2018 : FabCaro & Julien/cdm, "Zéropédia, Tout sur tout (et réciproquement)", éditions Dargaud.

Programmation musicale :

Richard Cocciante, Il mio Refugio

Joe Dassin, Siffler sur la colline

Générique de fin, Alain Souchon, Sous les jupes des filles

Liens :

Editions 6 Pieds Sous Terre

Editions Glénatbd

(1ère diffusion le 25/06/2018)