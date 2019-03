Depuis sa création en 2009, la plateforme américaine de voitures avec chauffeur accuse des pertes colossales. Chaque année, son déficit s'élève à 60 % de son chiffre d'affaire et pourtant Uber sauvegarde sa position de leader sur le marché des véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC). "Uber dépense beaucoup plus que ce qu'il gagne, il investit énormément d'argent pour être sûr d'être toujours le plus gros, en anglais c'est ce qu'on appelle le winner takes all" constate Frédéric Fréry, professeur à l'ESCP Europe et à l’École Centrale Paris. Pourquoi les investisseurs continuent encore de soutenir le développement d'Uber ? Quelle est la stratégie d'Uber ?

Uber investit énormément d'argent dans les promotions auprès des chauffeurs mais aussi auprès des clients et cela crée un énorme déficit car l'activité pour Uber n'est pas rentable. Les chauffeurs VTC ont un statut d'auto-entrepreneurs, Uber craint que l'URSAFF requalifie les auto-entrepreneurs en salariés, c'est pour cette raison qu'Uber a demandé à ses chauffeurs de travailler pour d'autres plateformes. Frédéric Fréry

Plus Uber perd, plus il gagne

Lorsque vous commandez un Uber, celui qui paie vraiment pour votre course c'est Goldman Sachs ou le fonds souverain saoudien ! Frédéric Fréry

