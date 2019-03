Privatiser les gains : le cas de l'aéroport de Toulouse-Blagnac

Rappel des épisodes précédents, en avril 2015, l'Etat avait vendu 49,99% du capital de l'aéroport de Toulouse-Blagnac à une société française détenue par des capitaux chinois Casil Europe pour 308 millions d'euros. En novembre 2018, la Cour des comptes avait épinglé le processus de privatisation, notamment sur le manque de transparence financière de l'acquéreur Casil Europe et le le manque d'expérience en matière de gestion aéroportuaire. Énième rebondissement, le rapporteur de la cour administrative d’appel de Paris a recommandé, le 11 mars dernier, d’annuler la vente suite aux recours déposés par les organisations syndicales et un Collectif d'élus et de riverains, opposés depuis la première heure à la prise de participation du groupe chinois .Comment expliquer ce fiasco ? Analyse de ce superfail avec notre invité Alain Gastal, journaliste au bureau de Radio-France à Toulouse.

Au moment de la privatisation amorcée par Arnaud Montebourg, puis réalisée sous le ministère d' Emmanuel Macron, Casil était tout simplement le candidat qui proposait la somme plus importante et de loin pour devenir actionnaire à 49,9 % de l'Aéroport de Toulouse-Blagnac : 308 millions d'euros, c'est-à dire 18 % de plus que les 3 autres candidats français et européens. Alain Gastal

Il y a eu plusieurs recours déposés par les organisations syndicales, par un Collectif contre la privatisation de l'aéroport de Toulouse, qui a mené de nombreuses actions et notamment une qui est entrain d'être examinée par la Cour administrative d'appel de Paris. Alain Gastal