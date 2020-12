5e anniversaire de l’Accord de Paris sur le climat

Emissions spéciales sur France Culture du 7 au 11 décembre et un week-end Océans les 12 et 13 décembre. En direct du Théâtre de la Ville-Espace Cardin

« Faire la paix avec la nature » a déclaré le chef de l’ONU Antonio Guterres il y a quelques jours, alors que l’année 2020 a (aussi) été l’une des trois les plus chaudes jamais enregistrées et qu’un sommet mondial est prévu le 12 décembre, jour du cinquième anniversaire de l’Accord de Paris sur le climat. A cette occasion, France Culture consacre plusieurs émissions aux enjeux climatiques et un week-end spécial sur les océans à l’occasion de la sortie en livre-CD du concert-fiction Moby Dick. Au programme : regard scientifique, débat géopolitique, textes littéraires, dégustation de produits marins et autres trésors enfouis à vingt mille lieues sous les mers.

AU PROGRAMME

Du lundi 7 au jeudi 10 décembre

11h00 Cultures Monde / Florian Delorme

Cinq ans après l’accord de Paris : grand bon ou grand bluff ?

Lundi 7 décembre : 1/4 - Etats-Unis : le retour du fils prodigue, toujours accro au pétrole

Maya Kandel, historienne des Etats-Unis, chercheuse à l'Université Sorbonne Nouvelle, Sophie Méritet, Maître de Conférences en Sciences Economiques à l'Université Paris – Dauphine et Gelareh Yvard-Djahansouz, professeure de civilisation américaine à l'Université d'Angers

Mardi 8 décembre : 2/4 - Chine : Champion de la transition… et du charbon

Avec notamment Stéphanie Monjon, enseignante-chercheuse au Laboratoire d'Economie de Dauphine et Philippe Mesmer, correspondant du Monde à Tokyo

Mercredi 9 décembre : 3/4 - Europe : un Green Deal renforcé pour une Union divisée

Avec notamment Thomas Pellerin-Carlin, directeur du centre énergie de l'Institut Jacques Delors et Jézabel Couppey-Soubeyran, économiste, Maître de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Jeudi 10 décembre : 4/4 - Russie : Entre prise de conscience et nouvelles opportunités

Invités en cours…

Jeudi 10 décembre

16h00 La Méthode scientifique / Nicolas Martin Accords de Paris : 5 ans après

Avec Valérie Masson-Delmotte, Directrice de recherche au CEA (Commissariat à l’énergie atomique), au laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE), responsable du groupe « Dynamique et archives du climat »

Samedi 12 décembre

7h05 – 9h00 Les Matins du samedi / Chloé Cambreling

Avec Barbara Pompili (SR), ministre de la Transition écologique

WEEK-END OCEANS En direct du Théâtre de la Ville-Espace Cardin

Samedi 12 décembre

16h00 à 17h00 La Conversation scientifique - Etienne Klein Programmation à venir

21h00 Fiction / Coordination Blandine Masson

Lecture Prendre le large …

Textes extraits de :

- Cynthia Fleury - introduction à Ci-gît l’amer

- Freud/ Romain Rolland, Le sentiment océanique

- Moby Dick de Herman Melville

- Proust, « la mer », Les plaisirs et les jours

- Michelet, La mer

- Le miroir de la mer, Conrad

- Baudelaire, L’homme et la mer

- Fernando Pessoa, Ode maritime

- Saint John Perse, Amers

Réalisation : Christophe Hocké

Choix des textes : Pauline Thimonnier

Lecture par deux comédiens - distribution en cours

Bande sonore créée par Sophie Bissantz et Elodie Fiat

Dimanche 13 décembre

11h00 à 12h00 L’Esprit Public - Emilie Aubry Programmation à venir

12h00 à 12h30 Les Bonnes choses - Caroline Broué

L'algue, un trésor culinaire négligé ? Nous partons vingt mille lieues sous les mers avec un chef cuisinier qui aime l'algue et la cuisine sous toutes ses formes, William Le Deuil du restaurant Ze Kitchen Galerie à Paris, auteur du Végétal (éditions de La Martinière) et Régine Quéva (SR), autrice culinaire et fondatrice de l'association "Les croqueuses d'algues".

20h00 Fiction – Théâtre et Cie / Coordination Blandine Masson

Rediffusion du Concert Fiction - Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne

Enregistré en public et en direct du studio 104 de la Maison de la radio, enregistrée le 2 juillet 2016

Librement adapté par Stéphane Michaka

Avec l’Orchestre National de France

Musique originale et direction d'orchestre : Didier Benetti

Réalisation : Cédric Aussir

Conseillère littéraire Caroline Ouazana

« En 1867, dans le Pacifique, un mystérieux monstre marin percute des navires. Le savant Aronnax, son domestique Conseil et le harponneur Ned Land partent à sa poursuite. Lorsqu’ils se retrouvent dans le ventre du monstre, en réalité un fabuleux sous-marin conçu par le capitaine Nemo, c’est le début d’un prodigieux périple à travers les eaux... Le chef-d'œuvre de Jules Verne est le premier roman où l'électricité fut traitée comme la force universelle qu'elle allait devenir. Du Pacifique au pôle Sud en passant par la Méditerranée, voici une épopée scientifique et maritime électrisée par l'Orchestre National de France ! »

Stéphane Michaka

Avec : Gabriel Dufay (Professeur Aronnax), Sylvain Levitte (Conseil), Clément Bresson (Ned Land), Eriq Ebouaney (Capitaine Nemo), Antoine Sastre (Copilote)

Bruitage : Sophie Bissantz et Elodie Fiat

Assistante à la réalisation : Cécile Laffon

Equipe technique : Eric Villenfin, Pierric Charles, Emilie Couette, Frédéric Changenet, Bastien Varigault

Livre-CD « Moby Dick » issu du concert-fiction adapté par Stéphane Michaka

Un livre-CD des éditions Gallimard jeunesse avec France Culture

MOBY DICK, d’Herman Melville

Librement adapté par Stéphane Michaka

Illustrations : Juliaon Roels

Musique : Fabien Waksman

Orchestre National de France, Direction : Debora Waldman

Réalisation : Cédric Aussir

Issu du concert-fiction de France Culture réalisé par Cédric Aussir, ce livre-CD, illustré par Juliaon Roels, nous invite à vivre cette épopée grandiose adaptée du roman mythique d’Herman Melville.

Embarquez pour une immersion sonore et visuelle extraordinaire grâce aux 7 comédiens, aux bruiteurs, et aux 60 musiciens de l’Orchestre National de France sous la direction de Debora Waldman, mis en musique par Fabien Waksman.

Tout le monde sur le pont et donnez de la voile !

Quand le jeune Ismaël embarque comme matelot sur le Péquod, il n’a aucune idée de ce qui l’attend : la traque folle d’un capitaine tyrannique à la recherche de la baleine qui lui a arraché la jambe...