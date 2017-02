800 espèces animales disparues, 4 000 en danger d'extinction, 30 500 menacées

Le bourdon à tâches rousses entre aujourd'hui dans le cercle officiel des espèces protégées aux Etats-Unis. Comment se répartissent sur le globe les espèces en voie d'extinction et celles déjà disparues ? Combien sont en danger ? Qui le détermine et selon quels critères ? Le point en trois cartes.

• Crédits : Camille Renard - Radio France

Ce vendredi 10 février, le bourdon à tache rousse est officiellement placé sur la liste des espèces en danger d’extinction aux Etats-Unis. Depuis 2000, la population de ces pollinisateurs a décliné de 88% suite à la perte et la dégradation de 87% de leur habitat. Les Etats-Unis concentrent à la fois le plus grand nombre d'espèces déjà disparues, d'espèces en voie de extinction et d'espèces menacées, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Selon Florian Kirchner, chercheur contribuant à la liste de l'UICN, ce record serait d'abord dû à la richesse de la biodiversité américaine.

A ECOUTER "Peut-on limiter l’extinction des espèces?", Science publique

Une liste rouge mondiale prescriptrice

Une liste scientifique mondiale, la liste rouge de l'UICN, énumère chaque année le nombre d'espèces menacées : "en danger critique", "en danger" et "vulnérable". Cet inventaire permet d'orienter les politiques de protection des espèces en voie d'extinction. L'éventail des solutions dépend de la menace qui pèse sur l'espèce : de l'interdiction à détruire (le hérisson en France) à la réintroduction artificielle (le rhinocéros blanc en Afrique australe), de la délimitation d'ères protégées (la première, en 1872, est le parc national du Yellowstone aux Etats-Unis) aux accords de commerce international (petit rorqual ou thon rouge encore chassé par le Japon). Un panel élaboré à partir de constats scientifiques, dont la carte ci-dessus dresse un état des lieux, celui des espèces animales en danger critique, réparties par territoire.

Les dix territoires les plus concernés par les espèces en voie d'extinction :

États Unis : 213 espèces en danger critique Mexique : 193 Tanzanie : 114 Australie : 97 Madagascar : 96 Colombie : 95 Equateur : 88 Indonésie : 83 Seychelles : 80 Chine : 79

Plus de 30 000 espèces animales menacées

• Crédits : Camille Renard - Radio France

Cette carte présente les données cumulées des trois catégories des espèces menacées selon la liste rouge de l'UICN : espèces en "danger critique", en "danger" et "vulnérables". 42% des amphibiens, 13% des oiseaux et 25% des mammifères sont menacés. Par exemple, un oiseau, le Troglodyte de Serna est classé "en danger", car plus de la moitié de son habitat pourrait disparaître suite à la construction prévue d’un barrage. Quant à la girafe, elle vient en décembre 2016 de rejoindre la catégorie des espèces "vulnérables". Son déclin rapide est causé par la destruction des habitats, les troubles civils et la chasse illégale.

A LIRE "L'homme, meilleur ennemi du singe" : Des gorilles aux gibbons, en passant par des lémuriens, environ 60% des primates sont menacés d'extinction en raison de la dévastation résultant des activités humaines. Une recherche parue dans la revue américaine Science Advances alerte sur le destin de nos lointains cousins.

Les dix territoires les plus concernés par les espèces animales menacées :

États-Unis : 1037 espèces menacées Indonésie : 855 Australie : 837 Mexique : 758 Madagascar : 665 Inde : 665 Colombie : 576 Malaisie : 551 Philippines : 543 Chine : 506

A ECOUTER "Un bestiaire politique 3/4 : Qui veut sauver Willy ? : géopolitique de la protection animale", CulturesMonde

808 espèces animales déjà disparues

• Crédits : Camille Renard - Radio France

La liste des dix territoires les plus touchés par la disparition d'espèces animales, depuis l'an 1500 :

États Unis : 236 espèces disparues Polynésie française : 58 Ile Maurice : 44 Australie : 40 Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha : 28 Mexique : 25 Nouvelle-Zélande : 22 Seychelles : 21 Sri Lanka : 20 Réunion : 18

Méthodologie

La catégorie des espèces menacées est déterminée selon un agencement de plusieurs critères, parmi lesquels ces trois principaux :

un seuil d'effectif : moins de 50 individus en capacité de se reproduire pour les espèces en danger critique

une ère de répartition : la superficie d'habitat occupée, selon le type d'espèce : poisson, insecte, oiseau, mammifère, amphibien, corail.

le taux de déclin, une tendance évaluée sur dix ans ou trois générations selon les espèces.

cartes ne représentent pas les taux d'espèces menacées, en l'absence de connaissances du nombre d'espèces totales : seules 90 604 espèces - animales, végétales et champignon - sont évaluées par la liste rouge de l'UICN, sur les 1,8 million d'espèces connues, elles-mêmes une goutte d'eau sur les 10 à 20 millions d'espèces potentiellement existantes.

Ces données cartographiées sont donc fonction de la richesse de la biodiversité de chaque territoire. La France par exemple, tous territoires d'outre-mer ajoutés, compte 1 143 espèces menacées dont 209 en danger critique. Ses territoires se trouvent dans cinq des 35 points chauds de la biodiversité mondiale (les zones à la fois les plus riches et les plus menacées). La Polynésie française constitue par exemple un point chaud à elle toute seule. Mais même la France métropolitaine se distingue : elle est le seul territoire européen à se trouver au carrefour de quatre zones bio-géographiques (atlantique, continentale, alpine, méditerranéenne). L'hexagone se trouve ainsi faire partie des dix pays qui hébergent le plus d'espèces menacées. Il ne s'agit pas de représenter les bons et les mauvais élèves de la protection des espèces, mais la responsabilité de chaque pays par rapport aux espèces qui se trouvent sur son territoire. Enfin, il faut préciser que les chiffres dénombrent le nombre d'espèces menacées au niveau mondial présentes sur chaque territoire.

A ECOUTER "Biodiversité : vers la sixième extinction de masse ?", La méthode scientifique