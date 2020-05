À l'origine de l'imaginaire animalier

Des plus familiers aux plus exotiques, ces animaux font partie de notre imaginaire collectif. Domestiqués ou capturés pour certaines de leurs propriétés, tous ont une histoire liée à un continent, à une époque. Remontons aux origines de l'imaginaire culturel qui leur est associé.

Certains de ces animaux sont des totems de notre enfance, d'autres provoquent des fascinations de la communauté scientifique et même des superstitions. Des plus atypiques aux plus communs, ils ont une symbolique importante selon les cultures, qu'il s'agisse de capacités hors-normes ou de malédictions effroyables. (Re)découvrons l'histoire de ces animaux héros ou maléfiques.

1- La chauve-souris : à l'origine d'un animal "diabolique"

Diabolisée en Occident, mais vénérée dans certaines cultures asiatiques, la chauve-souris est l'objet de toutes les détestations avec la crise sanitaire du Covid-19. Certains voudraient éteindre l'espèce, pourtant elle est un maillon essentiel de la chaîne alimentaire. Voici pourquoi.

À RÉÉCOUTER Réécouter Chauves-souris, les ailes du virus écouter (58 min) 58 min La Méthode scientifique Chauves-souris, les ailes du virus

2- À l'origine du coq, emblème national

Réveil de nos villages, moqué dans certaines cultures, c'est aussi un symbole de courage et de fierté dans notre pays. Comment le coq est-il devenu l'emblème populaire de la France ? Retour sur une histoire "cocorico".

3- Le pangolin : du totem guérisseur au porteur de virus

Le pangolin était inconnu du grand public il y a quelques mois encore, mais le Coronavirus a attiré l'attention sur lui. Comment cet animal sacré, l'un des plus braconnés au monde, est-il devenu ennemi public n°1 avec la pandémie que nous traversons ? Retour sur l'histoire du pangolin.

4- À l'origine du nounours, un roi déchu

On l’appelait le "roi des animaux", craint autant par ses pairs que par les hommes, il est pourtant aujourd'hui la peluche favorite des enfants. Comment cette bête féroce est-elle devenue le Teddy Bear que nous avons tous -ou presque- choyé ?

À RÉÉCOUTER Réécouter Ceux qui ont vu l'ours écouter (27 min) 27 min Les Pieds sur terre Ceux qui ont vu l'ours

5- Le tardigrade, un animal extraordinaire sur la Lune

Le tardigrade est le seul animal connu, capable de résister au vide spatial et au manque d'oxygène. Des milliers d'entre eux ont donc été envoyés sur la Lune à l'intérieur d'une sonde. Mais ce n'est pas la seule prouesse de cet être extraordinaire qui intéresse de près les chercheurs.

À RÉÉCOUTER Réécouter Tardigrade, petit mais costaud écouter (59 min) 59 min La Méthode scientifique Tardigrade, petit mais costaud

6- À l'origine du grand méchant loup

De la terrible bête du Gévaudan au gentil Croc Blanc, le loup est l'animal dont la représentation a le plus changé à travers les siècles. Devenu aujourd'hui un animal protégé, il n'a pas toujours été apprécié des différentes cultures, tantôt vénéré, tantôt chassé, il a suscité beaucoup d'interrogations. Revenons aux origines du "grand méchant loup".

7- De la Préhistoire à la Vache qui rit : les représentations de la vache

C'est l'emblème de nos campagnes et la star du Salon de l'agriculture chaque année. La vache est partout : dans la mythologie, l'imagerie religieuse, dans l'art même, c'est l'un des premiers animaux peint par l'homme depuis la préhistoire. Tour d'horizon de ses différentes représentations à travers l'Histoire.