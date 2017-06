Abeilles et néonicotinoïdes : quel est problème ?

Au niveau européen et français, les défenseurs de la nature et des abeilles se félicitaient des prises de position récentes des autorités concernant l'interdiction de la molécule néonicotinoïde. Un moratoire partiel au niveau européen à partir de 2013 sur certaines de ces molécules utilisées dans des insecticides et une interdiction dans la loi française votée en octobre 2016 étaient jugés nécessaires même si insuffisants.

Qu'est-ce qu'un néonicotinoïde ? Cette molécule est le cauchemar de très nombreux apiculteurs. Entrant dans la composition des insecticides les plus utilisés aujourd'hui, son principe est d'attaquer le système nerveux des nuisibles présents dans quasiment tout ce que l'homme sème et récolte : blé, maïs, colza… Mais cette famille de molécules ne fait pas la différence entre une chenille et une abeille. Cette dernière peut mourir au contact d'une forte quantité de néonicotinoïdes. Mais même à faible dose, la mémoire des butineuses peut être altérée et elles n'arrivent plus à retrouver le chemin de la ruche. Celle-ci se retrouve affaiblie voire disparaît.

Les pesticides font partie des principaux responsables de la surmortalité des abeilles. Alors que la mortalité des abeilles était de l'ordre de 5 à 10% il y a quelques années, elle dépasse désormais souvent 20% voire 30% dans un tiers des pays étudiés par l'Union Européenne. Cela met en péril le processus de pollinisation indispensable aux cultures et à notre alimentation.

D'où la décision de la Commission européenne d'imposer un moratoire sur certaines molécules néonicotinoïdes depuis décembre 2013. En France, la loi Biodiversité de l'automne 2016 prévoit l'interdiction totale de cette famille de molécules dans les pesticides à partir de septembre 2018 avec néanmoins des dérogations possibles dans certains cas jusqu'en 2020. La possibilité d'un retour en arrière en France sur cette interdiction a donc rappelé aux défenseurs de la nature que ce combat était loin d'être terminé. Les propos du ministre de l'agriculture ce lundi matin sur RMC et la divulgation par la radio d'un document de travail gouvernemental ont laissé planer le doute sur les intentions de l'exécutif.

Le ministre Stephane Travert a ainsi déclaré que le sujet était "sur la table" et expliquait qu'en l'état la législation française "n’est pas conforme avec le droit européen" qui est bien moins contraignant. Et il indiquait que l'interdiction de l'épandage aérien, procédé efficace mais imprécis, était également à l'étude. La réponse du ministre de la transition écologique, Nicolas Hulot, n'a pas tardé sur Twitter :

Le Premier ministre a dû se fendre d'un communiqué pour mettre un terme à la polémique.

Le Gouvernement a décidé de ne pas revenir sur les dispositions de la loi de 2016. Cet arbitrage a été pris à l’occasion d’une réunion tenue à Matignon le 21 juin dernier.

En France, le gouvernement a également demandé à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) un rapport sur les risques des néonicotinoïdes sur la santé humaine. Les conclusions doivent être rendues d'ici la fin de l'année. Dès janvier 2016, l'ANSES préconisait de renforcer les conditions d'utilisation de ces produits.

Au niveau européen, on attend toujours la décision de la Commission suite au moratoire imposé sur quatre molécules depuis 2013. Il a été demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) de finaliser une réévaluation complète des risques. Une décision devrait intervenir cet automne. En attendant l'ONG Greenpeace a demandé à deux universitaires britanniques de synthétiser les études scientifiques effectuées sur les relations entre néonicotinoïdes depuis 2013. Ils concluent que les recherches menées depuis 2013 établissent encore plus catégoriquement les effets des néonicotinoïdes sur le déclin des abeilles sauvages et sur la santé des abeilles domestiques.

Mais le sujet est très complexe, car la mortalité des abeilles est un sujet multifactoriel : pesticides, maladies, aspect nutritionnel. Par exemple sur la question de la désorientation des abeilles induite par les insecticides, les chercheurs ont dû mettre au point toute une série de techniques, dont l'utilisation de puces RFID pour démontrer que des abeilles ne parvenaient plus à retrouver le chemin de la ruche après avoir ingéré des néonicotinoïdes. Autant de difficultés derrière lesquelles se réfugient les lobbies agricoles et agrochimiques pour contester l'établissement clair d'un lien entre les insecticides et la mortalité des abeilles.

