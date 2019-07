Algues vertes : dans l'estuaire du Gouessant, "malheur à celui qui passe"

Reportage | La famille d'un joggeur mort en 2016 au milieu des algues vertes, à Hillion, saisit aujourd'hui le tribunal administratif de Rennes. Une mort aux causes "médicalement incertaines" dans un site de la baie de Saint-Brieuc toujours couvert d'algues vertes, sans une pancarte pour alerter sur le danger !

Les algues vertes, qui ont à nouveau envahi plusieurs baies de la région, n'en finissent pas d'inquiéter la Bretagne.

On attend toujours les résultats de l'autopsie d'un jeune ostréiculteur de 18 ans décédé brutalement en baie de Morlaix, dans le Finistère, le samedi 6 juillet dernier.

Et la famille d'un joggeur dont le corps avait été retrouvé dans les Côtes-d'Armor au milieu d'algues vertes en décomposition, en septembre 2016, a décidé de saisir la justice. C'était dans l'estuaire de la rivière côtière du Gouessant, sur la commune d'Hillion, en baie de Saint-Brieuc. Là où durant l'été 2011, 36 sangliers avaient également trouvé la mort.

Véronique Rebeyrotte s'est rendue sur place.

"Malheur à celui qui passe là !"

L'odeur d'algues en décomposition prend à la gorge, le long de ce sentier de grande randonnée tout près de la commune d'Hillion. Yves-Marie Le Lay, de l'association Sauvegarde du Trégor, n'est pas du tout surpris. Visite approfondie en sa compagnie :

Nous sommes dans un estuaire, l'estuaire du Gouessant, et cette rivière de la baie de Saint-Brieuc est classée en réserve naturelle. Un lieu où n'importe qui peut venir. Nous avions posé des panneaux signalant les dangers, mais ils ont été enlevés. Je ne sais pas qui les a retirés, mais je sais que la mairie ne les a pas remis. Malheur à celui qui passe là. Les lieux sont très dangereux, et rien ne le signale.

Yves-Marie Le Lay

C'est à cet endroit que Jean-René Auffray a été retrouvé mort le 8 septembre 2016. Ce sportif et habitué des lieux, âgé de 50 ans, s'était engagé dans la vase pour retrouver son chien.

C'est notamment parce que sa famille estime que rien n'a été fait pour alerter sur le danger mortel des algues vertes en Bretagne qu'elle saisit aujourd'hui le tribunal administratif de Rennes. Maître François Lafforgue, l'avocat de la famille Auffray, n'en revient pas qu'un tel site, potentiellement mortel, reste toujours libre d'accès :

En 2014, la justice a donné raison au propriétaire d'un cheval, mort sur une plage des Côtes-d'Armor à cause d'algues vertes en décomposition pendant l'été 2009. La cour administrative d'appel de Nantes a reconnu la responsabilité de l'Etat, liant "la prolifération des algues vertes" aux "carences à mettre en œuvre de manière suffisamment efficace les règles nationales et européennes" sur la protection des eaux "contre les pollutions d'origine agricole", cause principale des marées vertes.

Un taux d'hydrogène sulfuré qui s'affole

Yves-Marie Le Lay ne sort pas sur l'estuaire du Gouessant sans son masque et son détecteur de H2S, du sulfure d'hydrogène, un gaz toxique potentiellement mortel, aussi rapidement que du cyanure. L'hydrogène sulfuré est soupçonné d'avoir causé la mort de plusieurs personnes ces dernières années.

Ce détecteur s'affole quand ce défenseur de l'environnement depuis les années 70 remue une vase chargée d'algues vertes en putréfaction. "Je suis arrivé jusqu'à 110 ppm" a-t-il constaté. 110 partie par million quand une concentration de 20 ppm est considérée comme dangereuse... Selon les experts, une exposition à 100 ou 150 ppm d'hydrogène sulfuré peut susciter une anesthésie du nerf olfactif. Au-delà de 500 ppm, la dose peut être mortelle.

Depuis plusieurs années, des plans anti-algues vertes se succèdent sans résultats.

Demandes répétées d'un protocole médical automatique en cas de décès suspect

Les associations Sauvegarde du Trégor et Halte aux marées vertes, qui bataillent de longue date pour l'établissement d'un protocole médical automatique en cas de décès suspect, ont renouvelé la semaine dernière leur demande de fin 2017 auprès de l'Agence régionale de Santé. Dans sa réponse datée du 31 octobre 2017, le directeur général de l'ARS de Bretagne, Olivier de Cadeville, avait indiqué qu'il convenait de faire "expertiser" cette proposition "afin de savoir si elle peut, au regard de l'état de l'art médical et du droit être mise en oeuvre". Contactée par l'AFP, l'ARS n'était pas en mesure d'apporter d'élément complémentaire dans l'immédiat.

"Il faut qu'une prise de sang soit faite systématiquement, chaque fois qu'une personne est retrouvée morte dans une zone à vasière ou une zone sensible aux échouages d'algues vertes et que ce protocole soit prescrit à tous les sauveteurs", a déclaré à l'AFP André Ollivro, co-président de l'association Halte aux marées vertes. Il demande aussi "une analyse des tissus pulmonaires pour déterminer la présence d'un oedème caractéristique de l'intoxication due aux algues vertes".

Vase ou roche, les tracteurs ne passent plus pour ramasser

Le maire d'Hillion, la commune sur laquelle se trouve l'estuaire du Gouessant, a pris l'initiative de fermer plus loin plusieurs plages. Pour ne pas prendre de risques. Mais surtout, Mickaël Cosson estime ne pas avoir les moyens techniques de ramasser ces algues vertes :

Dès lors que l'on est dans des endroits plus vaseux ou rocheux, les tracteurs ou les remorques ne peuvent plus y accéder. Si vous trouvez des solutions pour indiquer en pleine et basse mer qu'il ne faut pas aller là où se trouvent les algues, je suis preneur.

Le problème des algues vertes a été évoqué pour la première fois il y a presque cinquante ans en Bretagne. Inès Léraud l'a aussi beaucoup étudié pour France Culture.

Ces algues ont toujours existé mais dans les années 60, avec l’intensification de l’agriculture, le nitrate venant des déjections animales et des engrais chimiques s’est mis à polluer les rivières. La première marée verte a été observée en Bretagne en 1971.