Amazonie : le chef indien Raoni appelle la communauté internationale à l’aide

Deuxième invité surprise du G7 de Biarritz, le chef indien Raoni a pu s’entretenir avec Emmanuel Macron, alors que l’Amazonie est en proie à d’importants incendies. Figure de la lutte contre la déforestation, il attend une mobilisation internationale et fustige l'attitude de Jair Bolsonaro.

Après le chef de la diplomatie iranienne dimanche, c’est le chef indien Raoni Metuktire qui a créé la surprise au G7 à Biarritz ce lundi. Le cacique, défenseur depuis 1989 des forêts et des peuples indigènes d'Amazonie, a pu échanger avec le Président Emmanuel Macron, à qui il a demandé de l’aide pour préserver la forêt et les terres. Il a donné une conférence de presse à l’issue de cet entretien, à Bidart, dans sa langue traduite en portugais, puis en français.

La situation est critique. Le chef Raoni

L’air grave, sous sa coiffe traditionnelle jaune, le chef du peuple kayapo a martelé son message le doigt pointé vers les journalistes. "La situation est critique, notre peuple est très inquiet de ce qui se passe en Amazonie. Et cela concerne toute la planète, car nos forêts et nos terres aident le monde entier à respirer, et donc à vivre".

Le président Bolsonaro est un "menteur"

A maintenant 89 ans, Raoni a vu le monde évoluer. "Cela fait longtemps que mon peuple et moi vivons de la chasse, de la pêche de tout ce que nous offre la nature. Quand on a eu le premier contact avec l’homme blanc, les choses ont changé, raconte le chef indien, mais on doit trouver une façon de cohabiter tous ensemble dans la paix car je n’ai jamais voulu de conflits entre les peuples."

Issu d’une famille de chefs, il assure avoir eu affaire à de nombreux dirigeants qui ne lui ont pas prêté beaucoup d’attention. Mais l’actuel président du Brésil, Jair Bolsonaro, est pour lui sans doute l’un des pires. "C’est un menteur, il ment sur ce qui se passe en ce moment au Brésil, insiste-t-il, c’est lui qui incite les fermiers et les entreprises minières à mettre le feu en Amazonie."

Vendredi dernier, le chef Raoni avait demandé dans une interview à l'AFP des pressions internationales, à commencer par Emmanuel Macron "pour que le peuple brésilien fasse partir (Jair) Bolsonaro et que le Congrès vote sa destitution".

Le cacique, satisfait de sa rencontre avec Emmanuel Macron

En revanche, le chef indien est ressorti plutôt satisfait de sa rencontre avec Emmanuel Macron. Il évoque même une journée "incroyable". "Nous avons parlé de beaucoup de sujets, et nous avons eu de bonnes discussions, je me suis senti écouté et entendu."

Je crois qu'Emmanuel Macron va tenir sa promesse. Le chef Raoni

"Je lui ai demandé de nous aider à préserver nos terres et il m’a promis de convaincre les autres chefs d’Etat de nous soutenir dans cette crise. J’ai bien aimé ce qu’il m’a dit et je crois qu’il va tenir sa promesse", détaille l'inlassable combattant pour le respect des droits des communautés indigènes. Raoni qui avait rencontré en mai dernier au Vatican le pape François, lui aussi grand défenseur de l'Amazonie.

Une aide internationale d'urgence snobée par le Brésil

Au dernier jour du G7, les dirigeants ont à ce sujet promis de débloquer d’urgence 20 millions de dollars pour envoyer des avions bombardiers d’eau lutter contre les incendies en Amazonie. Ils se sont également engagés à élaborer un plan d’aide pour la reforestation, qui devrait être finalisé fin septembre, au cours de l’assemblée générale des Nations unies. Présent au G7, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a d'ailleurs demandé lundi à la communauté internationale de se mobiliser plus fortement.

Cette aide enclenchée au G7 a toutefois été snobée par le Brésil dans la nuit de lundi à mardi. Le chef de cabinet du président brésilien Jair Bolsonaro a opposé une fin de non-recevoir en affirmant que les incendies, qui ont encore progressé en ce début de semaine, étaient "sous contrôle". Onyx Lorenzoni a formalisé ce rejet de l’aide d’urgence en précisant que "ces moyens seront peut-être plus pertinents pour la reforestation de l’Europe".