Antarctique : la lente et difficile protection des milieux marins

Il faudra désormais attendre 2020 pour peut-être voir naître de nouveaux sanctuaires marins autour de l'Antarctique. La réunion annuelle de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marine de l’Antarctique (CCAMLR) vient de s'achever par un nouvel échec. En 2016, le plus grand sanctuaire marin du monde avait pourtant été lancé en mer de Ross, sur une superficie équivalente à la France, l’Italie, le Benelux, l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche réunis. Cette avancée, après dix années de négociations, et des alertes climatiques mondiales comme celle du GIEC laissaient à espérer. Mais alors que l'ONU vient de s'inquiéter de l'évolution de la région, les observations des satellites y confirmant par exemple la disparition record des glaces flottantes, Pékin et Moscou continuent à freiner la préservation d'un écosystème essentiel à la planète. Antarctique rime alors avant tout avec (géo)politique.

La CCAMLR remise en cause après huit années consécutives de blocage

La proposition lancée en 2010 par l’Australie, la France et l’Union européenne vient à nouveau de se heurter aux vetos de la Russie et de la Chine. A Hobart, en Australie, la réunion annuelle à huis clos de la CCAMLR n'a pas abouti. Dans son communiqué de clôture, l'organisation "consensuelle", qui regroupe 25 pays et l'Union européenne, se contente d'indiquer que "Les plans de recherche et de surveillance pour les aires marines protégées existantes, ainsi que les propositions visant à créer trois nouvelles aires marines protégées - en Antarctique oriental, dans la mer de Weddell et dans la péninsule antarctique occidentale - ont fait l’objet de nombreuses discussions."

"Nous avons un besoin urgent d’un leadership mondial pour refléter l’importance de la protection de l’océan Austral entourant l’Antarctique." a réagi Claire Christian, la directrice de l'Antarctic and Southern Ocean Coalition (ASOC), coalition mondiale d'ONG.

"Avec la perte croissante de biodiversité et les menaces du changement climatique, il est décourageant de constater que la CCAMLR n'a pas réussi à protéger les eaux de l'Antarctique oriental pour la huitième année consécutive. Au cours de cette période, nous avons assisté à de multiples échecs de reproduction pour les colonies de manchots Adélie, à une perte d'habitat dans toute la région, à un effort de pêche concentré pour le krill et aux températures les plus chaudes jamais enregistrées dans l'océan Austral. Les scientifiques ont clairement indiqué que les zones marines protégées sont nécessaires pour rendre un océan plus sensible au réchauffement et à l’acidification", a déclaré de son côté Andrea Kavanagh, chargée de l’Antarctique et de l’océan Austral pour The Pew Charitable Trusts.

Frida Bengtsson, de la campagne Protégeons les océans de Greenpeace, d'ajouter :

Malgré les efforts de nombreux membres, la CCAMLR semble revenir en arrière. Il n’est pas acceptable que les pêcheries de l’océan Austral progressent chaque année, alors que l’établissement de zones de protection marines est en panne. Des millions de personnes veulent que l'océan Austral soit protégé et l'incapacité de la CCAMLR à le faire remet en question sa crédibilité.

L'ASOC rappelle en effet que la CCAMLR avait décidé par consensus en 2009 de créer un réseau d'AMP dans l'ensemble de l'océan Austral, à l'horizon 2012.

Préserver les krills pour la survie des animaux marins, mais pas seulement

Représentant 15% de la surface océanique planétaire, l’océan Austral est un très riche écosystème. Parmi les zones les plus sauvages de la planète, le milieu marin de l’Antarctique abrite bon nombre d’animaux et une importante vie végétale. "L’Antarctique est un écosystème unique. C’est également un baromètre utile à la compréhension du réchauffement climatique", expliquait Edina Ifticene, chargée de campagne Océans au sein de Greenpeace France sur notre antenne le 25 octobre dernier.

L’un des éléments les plus importants de cet océan est le krill, base de la chaîne alimentaire. Cet invertébré est l’aliment principal des phoques, de certains manchots et de bien d’autres animaux. Cependant, il connaît une surexploitation. Le krill est utilisé pour la fabrication d’huile et de compléments alimentaires, car très riche en oméga-3. L’océanographe Guillaume Massé précise que l’Antarctique est un "milieu hyper spécialisé; si vous changez un paramètre, par exemple, la quantité de nourriture, vous allez impacter de manière très intense ces milieux". Si une pression trop importante en matière de pêche est mise sur le krill, cela met en danger les prédateurs supérieurs ne pouvant plus se nourrir. La chaîne alimentaire est donc bouleversée. "Un krill étant aussi un puits de carbone car il se nourrit de planctons", ajoute Edina Ifticene. D'où "un impact direct sur la lutte contre le changement climatique au niveau global".

Le chercheur compare d’ailleurs l’écosystème à un édifice. "Effectivement, tout est lié. Il s’agit de tout un tas de briques, et si vous retirez l’une des briques, alors l’édifice risque de s’écrouler. De plus, en Antarctique, les fondations de cet édifice sont très fragiles". L’importance et la fragilité de cet écosystème n’empêchent cependant pas la pêche.

Des ressources exploitées dès 1790

Les ressources marines de l’océan Austral sont exploitées depuis près de deux cents ans. Dès 1790, les chasseurs bravaient les conditions climatiques afin de chasser les phoques pour leur fourrure. Fourrure des otaries, éléphants de mer, huile de manchots aussi rappelle le spécialiste des pôles Mikaa Mered sur Twitter. "Puis, dès les années 1900, la chasse à la baleine de l'Arctique s'étend à l'Antarctique sous l'impulsion de la Norvège."

Mais ce n’est en réalité qu’à partir de 1960 que la pêche intensive a vu le jour dans la région, et en à peine dix ans certaines espèces de poissons, comme le poisson-lanterne, était en surexploitation. Chasse et pêche ont d’ailleurs des conséquences écologiques durables.

"La plupart des poissons pêchés en Antarctique sont des prédateurs assez hauts dans la chaîne alimentaire, ils exercent une certaine pression et un contrôle sur les échelons inférieurs de la chaîne alimentaire. Si la pêcherie n’est pas assez réglementée, il va y avoir un impact important. De plus nous sommes dans un milieu extrême où tous les organismes sont très spécialisés, chacun à sa place", détaille Guillaume Massé. C'est pour pallier les dommages causés par la pêche outrancière et préserver la faune et la flore que la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marine de l’Antarctique a été mise en place.

Des Nations unies de l'Antarctique

En 1982, une convention internationale entre en vigueur, réunissant pas moins de 25 pays auxquels s’ajoute l’Union européenne. C’est donc la naissance de la Commission pour la Conservation de la faune et de la flore marine en Antarctique (CCAMLR). Comme énoncé dans l’article II de la convention, l’objectif de cette commission est la "Conservation des ressources marines vivantes de l’Antarctique". La CCAMLR a donc comme objectif la régulation de la pêche dans la zone Antarctique ainsi que la protection des espèces marines de la région. Cependant, outre un objectif de protection de la zone, la commission n’exclut pas l’exploitation de la zone. C’est pourquoi elle adopte un mode de gestion écosystémique, essayant de trouver un compromis viable entre exploitation et protection.

Afin de préserver la faune et la flore de l’Antarctique, des sanctuaires marins sont mis en place, appelés Aires marines protégées (AMP). La commission les caractérise précisément comme "une zone dans laquelle les ressources naturelles font l’objet d’une protection totale ou partielle". Ces aires marines protégées permettent "La découverte des évolutions naturelles de l’écosystème" indique l’océanographe français, "ces zones nous donnent à voir l’évolution la vie, les peuplements se modifier de manière naturelle". L’Aire marine protégée la plus importante du monde est d’une superficie plus importante que celle de la France, l’Espagne et l’Allemagne réunis. Ce projet est entré en vigueur le 1er décembre 2017. À l’initiative des États-Unis et de la Nouvelle-Zélande, il concerne la région de la mer de Ross, tenant son nom de l’explorateur James Clark Ross l’ayant découverte en 1841.

"Le fonctionnement de cette commission est comparable au fonctionnement d’une autre institution intergouvernementale, l’ONU", estime Guillaume Massé. "Le système de veto est identique. _Les décisions sont prises par consensus_, c’est-à-dire que tous les membres de la commission doivent approuver un projet avant que celui-ci soit adopté. Avant qu’une zone géographique soit protégée et destinée entièrement à la recherche scientifique, il s’agit d’une zone exploitée ou potentiellement exploitable pour pêcherie. Certaines nations ne veulent pas voir le territoire dédié à la pêche réduit. Conflits et tensions sont donc indissociables des réunions de la commission relatives à la création de sanctuaires marins."

Politique et géopolitique s’invitent en Antarctique

Le nouvel échec de la CCAMLR ne serait pas lié qu'aux inquiétudes de la Chine et de la Russie pour la pêche dans la région. "Il y a sans doute derrière des préoccupations plus complexes : celle de la gouvernance de l’Antarctique et de l’océan austral, celle de la potentielle exploitation future des terres que la fonte des glaces rendra accessibles et bien d'autres ambitions parfois cachées", affirmait jeudi dernier Pascal Lamy dans une interview donnée à 20 minutes. L'ancien directeur général de l’Organisation mondiale du commerce est désormais membre de la coalition « Antarctica 2020 », un groupe d’influenceurs qui poussent pour la création de ces aires marines.

Toujours sur Twitter, le spécialiste des pôles Mikaa Mered revient sur les coulisses diplomatiques des décisions russes et chinoises de ces dernières années. Ainsi, "Fin 2015, il ne reste donc plus que la Russie pour s'opposer au projet d'AMP en mer de Ross… mais en 2016, c'est à la Russie d'occuper la présidence tournante de la CCAMLR ! Dans le même temps, suite à la COP21, V. Poutine annonce que 2017 sera officiellement une "année de l'écologie" en Russie — une tentative pour Moscou de ne pas laisser passer ce nouveau sujet clé des relations internationales sans essayer d'y afficher une forme de leadership."

Au cours d'une expédition en Antarctique en 2009, Guillaume Massé a eu l’occasion de passer quelques jours aux côtés Michel Rocard, qui "considérait l’Antarctique comme une terre de diplomatie où il y a énormément d’échanges". Nicolas Sarkozy venait alors de créer le poste d’ambassadeur pour les pôles Arctique et Antarctique pour l’ancien Premier ministre. Ce rôle illustre le caractère éminemment politique de la région. L’ancien secrétaire général de l’OTAN, Anders Fogh Rasmussen, constatait en 2010 que "Le fait que la fonte des glaces ouvre de nouvelles voies maritimes polaires et rende les ressources minérales dans cette partie du monde plus accessible aura bien entendu un impact sur la sécurité". C’est donc dans un but écologique, mais également en prévision d’intérêts économiques et géopolitiques majeurs que ce poste a été créé. Il est actuellement occupé par l’ancienne candidate socialiste à la présidentielle, Ségolène Royal.

Pour l’océanographe, ce territoire connaît une haute exacerbation de la politique car il permet aux différents États de mettre en avant leur souveraineté. Outre les raisons économiques pouvant expliquer le refus de la création d’un sanctuaire marin, il s’agit également pour certains pays d’affirmer leur hégémonie sur la scène internationale. L’océanographe caractérise la commission comme un "système de bonne volonté". Les États n’étant pas soumis à un pouvoir coercitif, ils n’ont donc pas l’obligation d’accepter la création de sanctuaires marins en Antarctique. Les sanctuaires marins restent victimes de problématiques diplomatiques extérieures.