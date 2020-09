Bio-inspiration : le meilleur est dans la nature

..Peut-être vous êtes-vous déjà amusés à faire virevolter ces fines feuilles qui entourent, comme deux ailes, une petite graine… Sans le savoir, en jouant avec cette plante appelée samare d'érable, vous expérimentez alors les bases de l'aéronautique. C'est en effet à partir de l'observation du vol de ces hélices naturelles qu'au début du XIXe siècle, l'ingénieur George Cayley conçut les premiers plans des hélicoptères. S'inspirer des propriétés du monde vivant pour créer et innover, c'est ce qu'on appelle le biomimétisme. , 1754).

Comment cette démarche peut-elle nous aider à faire face aux défis environnementaux actuels ? C'est l'une des questions majeures qu'aborde la nouvelle exposition permanente de la Cité des sciences et de l'industrie : "Bio-inspirée, une autre approche", qui ouvre le 18 septembre 2020. Conçue comme une exploration des savoir-faire du monde vivant à travers un parcours immersif dans trois écosystèmes - un récif corallien, une mangrove et un sol forestier accompagné d'un jardin en permaculture -, elle met le visiteur sur la voie de la bio-inspiration. "L’ambition (...) est de présenter au public les voies multiples et prometteuses de la bio-inspiration : elles travaillent à assurer l’alimentation des humains, sortir des énergies fossiles, inventer une nouvelle chimie, repenser notre habitat, prévoir la résilience de nos outils numériques, reconsidérer nos modes de vie, voire remodeler nos sociétés", explique Bruno Maquart, président d’Universcience. Au-delà des prouesses technologiques, la voie biomimétique veut être une source d'inspiration pour un mode de vie plus respectueux de l'environnement.

Toutes les idées sont dans la nature

Innover en s'inspirant du monde vivant, l'idée ne date pas d'hier. Pensons à l'invention de la roue il y a plus de 5 000 ans, qu'on dit inspirée par l'observation du transport de boule de bouse des scarabées bousiers. Ou encore à Léonard de Vinci, aussi génial qu'ingénieux, et ses nombreuses machines nées d'une observation minutieuse de la nature : palmes de plongée imitant les membranes du poisson volant, pompes hydrauliques inspirées par l'écoulement des cascades d'Acquafraggia, ou encore un ornithoptère mis au point à partir de l'étude des battements d'ailes des oiseaux et des chauves-souris.

Mais le mot "biomimétisme" est quant à lui plus récent. On le doit au chercheur américain Otto Herbert Schmitt qui l'emploie pour la première fois dans les années 1960, afin de désigner "l'examen des phénomènes biologiques dans l’espoir de susciter des idées et de l’inspiration pour développer des systèmes physiques ou biophysiques à l’image de la vie". Trente ans plus tard, le terme prend une dimension plus écologique sous la plume de la biologiste américaine Janine Benyus. En 1997, elle publie Biomimicry : Innovation Inspired by Nature (Biomimétisme, quand la nature inspire des innovations durable, traduit en français en 2011, aux éditions Rue de l’Échiquier). A travers l’étude de six processus naturels fonctionnant comme modèles représentatifs (la prairie, la feuille, l’araignée, les chimpanzés, la cellule et la forêt), l'ouvrage distingue six fonctions fondamentales : se nourrir, produire de l’énergie, fabriquer des matériaux, se soigner, stocker des connaissances et échanger. Elle y définit le biomimétisme comme "l'émulation consciente du génie de la vie" qui permet de proposer des alternatives écologiques à des problèmes technologiques, industriels ou environnementaux.

Ce qui se passe aujourd'hui, dans ce domaine qu'on appelle le biomimétisme, c'est que les gens commencent à se souvenir que des organismes, d'autres organismes, le reste du monde naturel, font des choses très similaires à ce que nous devons faire. Mais en fait, ils le font d'une manière qui leur a permis de vivre sur cette planète depuis des milliards d'années. Janine Benyus dans une conférence donnée en 2009

L'essai de Janine Benyus va fortement contribuer à la vulgarisation du concept de biomimétisme. On peut le lire comme un appel à prendre conscience de la multitude de solutions que l'on peut trouver en imitant le "processus cognitif" de la vie, et en faisant du monde vivant un modèle d'organisation et d'adaptation à notre environnement. Energies solaire et éolienne, principes d'étanchéité et d'aérodynamie, gestion des ressources renouvelables… Avec près de quatre milliards d'années d'expérience en "recherche et développement" soumise à la dure loi de la sélection naturelle, la biodiversité recèle de procédés techniques durables. "La nature est opiniâtre et lente dans ses opérations. S'agit-il d'éloigner, de rapprocher, d'unir, de diviser, (...) d'assimiler, elle s'avance à son but par les degrés les plus insensibles" écrivait Diderot (Pensées sur l'interprétation de la nature, 1754)

Biomimétisme ou bio-inspiration ?

Si la présentation du biomimétisme par Janine Benuys est guidée par des motivations écologistes, ses applications ne le sont pas nécessairement. Parmi les exemples célèbres de transfert de processus biologiques vers des technologies nouvelles, citons le nez du train à grande vitesse japonais Shinkansen, inspiré par le bec du martin-pêcheur, cet oiseau capable de fendre des zones de densité différentes sans perdre d'énergie. Plus récemment, on peut aussi penser au béton "cicatrisant" grâce à un champignon (de son petit nom, le Trichoderma reesei) qui germe lorsque l'eau s'infiltre dans les fissures du bitume, aux combinaisons de natation ultra-performantes inspirées par les rugosités de la peau des requins ou encore, à la mise au point de ce matériau semblable à du verre flexible inspiré par la nacre des huîtres pour équiper les smartphones.

Accélérateur d'innovations, le biomimétisme intéresse ainsi tous les secteurs d'activités, y compris pour des productions polluantes. Aussi des chercheurs appellent-ils à l'intégration du principe de durabilité dans les innovations bio-inspirées, comme le Ceebios (Centre d’études & d’expertises et Réseau d’acteurs industriels & académiques national) qui se donne pour mission d'"accélérer la transition écologique et sociétale par le biomimétisme". Dans cette optique, certains préfèrent au terme de biomimétisme celui de "bio-inspiration". Depuis les années 2000 et la création de grands think tanks comme Biomimicry 3.8 aux Etats-Unis et en Europe (à l'initiative de Janine Benuys), on observe une promotion des initiatives de recherche en ce sens. D'après l'institut Ceebios, près de 175 équipes de recherche et près de 200 entreprises s'inscrivent une démarche du biomimétisme en France, adoptant des technologies bio-inspirées pour anticiper l'augmentation du coût des ressources et respecter des normes environnementales plus strictes.

Pour un biomimétisme plus écologique

L'exposition de la Cité des sciences "Bio-inspirée" entend souligner la cohérence de la voie de la bio-inspiration pour sortir du productivisme et envisager des solutions innovantes mais respectueuses de l'environnement dans différents domaines :

la production alimentaire avec le développement des techniques agroécologiques ;

la consommation énergétique en s'inspirant par exemple de la photosynthèse pour transformer l'énergie solaire en hydrogène ;

la chimie en imitant les organismes vivants qui créent des matériaux à température et pression ambiante (verre, soie, colle…) à l’aide d’enzymes spécifiques sans création de déchets toxiques ;

l'habitation avec des constructions bioclimatiques plus autonomes en énergie;

ou encore le numérique par le biais de formes de stockage de données plus écologiques, au moyen d'ADN de synthèse par exemple.

Invitées l'an dernier sur France Culture dans l'émission "De cause à effets, le magazine de l'environnement", Emmanuelle Pouydebat, directrice de recherche au CNRS et au Muséum National d’Histoire Naturelle, également autrice de Quand les animaux et les végétaux nous inspirent (Odile Jacob, 2019) et la journaliste scientifique Carina Louart, autrice de Toutes les idées sont dans la nature ! Le biomimétisme (Actes Sud Junior, 2019) évoquaient ensemble diverses initiatives d'adaptations bio-inspirées, notamment dans le domaine de l'architecture. C'est par exemple le cas du Eastgate Center érigé à Harare, au Zimbabwe, un immeuble qui suit le fonctionnement des termitières pour se passer de la climatisation : "Les termitières sont des petits insectes qui vivent dans la savane, où les températures peuvent osciller entre 5 degrés et 50 degrés. Elles ont donc mis en place un système de ventilation naturelle en creusant des galeries assez profondément dans le sol, de façon à avoir de l'air frais et le long de ces petites tours, elles ont fait des petites galeries. Les termitières passent leurs journées à boucher ou déboucher les petits trous, ce qui leur permet de maintenir une température à 29 degrés. Passionné de termitières, l'architecte du Eastgate Center a reproduit ce système : il a fait des fondations assez importantes pour assurer l'air froid, en haut, des grandes cheminées, et sur les parois des immeubles, beaucoup d'ouvertures. Résultat : un immeuble maintient une température entre 20 et 25 degrés par rapport aux autres immeubles", explique Carina Louart.

Chacune appelle de ses vœux davantage de coopération entre les biologistes et les ingénieurs au sujet de l'éthique à adopter dans le cadre des applications des recherches biomimétiques :

Je pense qu'il y a une prise de conscience de l'importance du biomimétisme. Mais ce n'est que le début. Il faut 'recopier' en ayant certains objectifs, à savoir la préservation de la nature, l'économie des ressources et une certaine éthique commune. Par exemple, certains drones sont effectivement inspirés des insectes, mais ne sont pas forcément conçus pour le bien de l'humanité. Carina Louart sur France Culture

Pour Emmanuelle Pouydebat, "prendre la voie de la bio-inspiration" comme le suggère la nouvelle exposition de la Cité des sciences et de l'industrie, c'est aussi préserver le génie biologique : "La vie évolue depuis quatre milliards d'années et on est en train d'abîmer ce potentiel de continuité évolutive. Et ça, c'est assez insupportable quand on est biologiste. La bio-inspiration a un rôle à jouer pour le retour à la biodiversité."