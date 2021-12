Chloé Gerbier : "Il est temps de réinvestir le droit de l'environnement et de le rendre militant"

voir( 3 min )

À l'occasion du festival "et maintenant ?", nous avons rencontré Chloé Gerbier, juriste de l'environnement qui nous livre dans un entretien sa vision du droit, élément essentiel de l'action écologique.

Chloé Gerbier : "Pour changer les choses aujourd'hui, il est temps de réinvestir le droit de l'environnement, de l'utiliser et de le rendre militant. Parce qu'on l'a bien vu avec la loi Climat, c'est très compliqué d'aller sur le terrain des politiques publiques et des lois votées. Donc, le juridique est l'une de ces armes pour aller travailler, attaquer chaque petit symptôme des politiques publiques à l'échelle la plus locale."

Redéfinir l'intérêt public

Chloé Gerbier : "Concrètement, le droit, ce sont des tonnes de mots qui empêchent et permettent des actions. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'en droit de l'environnement, c'est plus un droit à polluer qu'une réelle protection. Du coup, les militants, les militantes ont mis en place des techniques et des actions afin de réinvestir ce droit-là et de le faire changer. Il y a notamment la jurisprudence : attaquer l'État en justice, mais aussi attaquer des projets imposés polluants. Le but, c'est de faire bouger les lignes, de faire qu'on ne considère plus comme un intérêt public le fait de construire un centre commercial, d'agrandir une route ou un aéroport, mais qu’on voit la protection de l'environnement comme cet intérêt public et comme un énorme pilier dans cette balance d'intérêt."

Chloé Gerbier : "Il y a aussi l'idée de réinvestir l'outil. En fait, le droit aujourd'hui, c'est l'arme des politiques publiques, des promoteurs, des préfets, mais ce n'est plus la nôtre. Alors, les militants et les militantes vont réinventer le droit. Par exemple, aux Lentillères [quartier de Dijon], ils ont créé une zone d'écologie communale chez eux, afin de protéger leur environnement. Mais on a aussi le fait de réinvestir des imaginaires par le droit. Et c'est ainsi qu'on crée des droits comme les droits des communs. L'idée, c'est de protéger des ressources qui nous sont à toutes et à tous essentielles, afin de pouvoir protéger les générations futures. Par exemple, en Corse, on a proposé une charte pour que le fleuve Tavignanu soit protégé et ait des droits, afin qu'on ne puisse pas le détruire et construire des projets imposés polluants."

Le fleuve Tavignanu abrite une biodiversité remarquable : espèces animales protégées et plantes rares. Pour empêcher qu'il ne devienne un site d'enfouissement de déchets, le collectif Tavignanu Vivu a créé une déclaration des droits de ce fleuve.

Chloé Gerbier : "Aujourd'hui, les droits, la nature, en France, cela reste encore des chartes qui sont peu contraignantes. Néanmoins, on voit que partout dans le monde, ça commence à émerger. Il y a des fleuves et des montagnes qui sont protégés et avec des gardiens, des personnes qui se portent garants et garantes de ces droits. On arrive à faire que ces communs naturels soient préservés pour les générations futures."

Le droit , outil de la lutte locale et nationale

Chloé Gerbier : "Avec [l'association] Terres de luttes, on a fait une étude qui montre que 81 % des collectifs en lutte sur le territoire aujourd'hui, considèrent que le juridique est essentiel. En effet, quand on fait un recours, on prend les armes des promoteurs et des préfets et on montre qu'on sait les utiliser. On remet ainsi en cause les fondements d'un projet imposé et polluant sur le terrain. Donc il faut essayer d'aller chercher ces nouvelles interprétations du juge, de transformer le droit de l'environnement."

"Avec l'Affaire du siècle, c'est exactement ce qu'on a essayé de faire : remettre en cause la jurisprudence actuelle. On a utilisé les armes qu'on avait, c'est-à-dire un peu de droit (assez peu quand on voit la manière dont les accord de Paris sont piétinés), afin d'essayer de condamner l'État pour une action. Au début on a été, en tout cas par des avocats et certains juristes, traités de fous. On nous disait qu'on allait hors des sentiers battus et pourtant, l'État a été condamné. On y arrive, en fait. La société change, notamment grâce à la pression que les signataires ont mis sur le gouvernement et les politiques publiques. La jurisprudence doit finir par s'aligner avec les demandes de la société."