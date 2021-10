Cinq sommets pour le climat, de Rio à Glasgow

Selon Alok Sharma, le président britannique de la COP26, le rapport du Giec publié le 9 août 2021 est "l’avertissement le plus sévère jamais lancé à l’humanité". Des prévisions en effet alarmantes, tant ce groupe d'experts pointe les effets déjà irréversibles de l'activité humaine sur le climat : hausse des températures moyennes à l'échelle de la planète, montée du niveau des océans et intensification de phénomènes climatiques extrêmes comme les inondations, les épisodes de canicules ou les méga feux.

Depuis le premier sommet de la Terre organisé à Rio de Janeiro au Brésil en 1992, les sommets internationaux consacrés à la question du climat se sont pourtant succédé. Berlin, Johannesburg, Durban, Paris, etc. Certains ont été des échecs retentissants comme Copenhague en 2009 ou Cancún en 2010. Mais toutes ces conférences internationales ont donné lieu à de grands discours alertant sur l’urgence climatique. Le plus célèbre d’entre eux a été prononcé en septembre 2002 par Jacques Chirac, alors président de la République, lors du sommet de la Terre à Johannesburg : "Notre maison brûle et nous regardons ailleurs…La Terre et l’humanité sont en péril, et nous en sommes tous responsables". Depuis, des conventions et des protocoles souvent ambitieux ont été signés. Mais au-delà des déclarations d’intention, quelles ont été les avancées réelles en matière de réduction des émissions des gaz à effet de serre ? A l'heure où s'ouvre la COP26 à Glasgow, la route semble encore longue avant que les pays ne parviennent à trouver les solutions pour décarboner leur production d'énergie, leurs agricultures et leurs modes de transports.

Cette sélection d’émissions propose de retracer l’histoire de la lutte contre le réchauffement climatique à l’échelle mondiale, à travers 5 sommets marquants.

2021. COP26 pour le climat à Glasgow

En 2021, les opinions publiques ne sont plus celles de 1992. Aujourd'hui, partout dans le monde, elles scrutent les gouvernements pour évaluer la façon dont ceux-ci s'engagent en faveur du climat. A la différence d’il y a trente ans, qu’un pays soit capable de se mettre en ordre de marche pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre est non seulement un signe fort adressé à son opinion publique – notamment à sa jeunesse – mais également, sur le plan politique, que ce soit à l’échelle nationale ou au plan international, une preuve de sa "puissance". Le fait que les engagements environnementaux fassent désormais partie d’un soft power pour de nombreux Etats suffira-t-il à faire de la COP26 à Glasgow un sommet aussi décisif que celui de Paris en 2015 ?

Les pays les plus avancés en matière de lutte contre le changement climatique peuvent-ils en tirer un bénéfice politique sur la scène internationale ? C'est la question que pose cette émission à la veille de l'ouverture de la COP26 à Glasgow.

Fin septembre 2021, 400 jeunes activistes climatiques du monde entier se sont réunis à Milan pour un sommet pré-COP, en amont du sommet de Glasgow. Au moment où Greta Thunberg et plusieurs milliers de jeunes milanais participaient à une grande manifestation dans les rues de la capitale lombarde baptisée Fridays For Future, cette émission analyse la mobilisation de la jeunesse européenne pour le climat.

2015. Paris COP 21

Étape historique dans les négociations climatiques, l'Accord de Paris a été adopté à l'unanimité le 12 décembre 2015, en fin de COP21, au Bourget. Il est le premier accord international depuis le Protocole de Kyoto à engager une très large majorité de nations dans un mécanisme collectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et de limitation de la hausse des températures. Les représentants de 195 pays se sont notamment engagés, à partir de 2020, à limiter le réchauffement de la planète à moins de 2°C, et à tenter de ne pas dépasser 1,5°C. Mais ce texte est en très grande partie non contraignant. Cinq ans après la signature de cet accord, ces deux émissions font le point sur les objectifs.

Ambassadrice de la France lors de la COP 21, Laurence Tubiana s'exprimait lors de cette émission sur la façon dont s'étaient déroulées les négociations qui ont abouti à la signature de l'Accord de Paris et sur la façon dont elle a vécu ce temps fort de l’histoire des sommets internationaux sur le climat.

2012. Rio 20

En 1992, le sommet de la Terre à Rio avait constitué un pas décisif vers une protection accrue de notre planète. Vingt ans plus tard, les indicateurs environnementaux ont continué de se détériorer, et le développement économique des pays émergents, associé au mode de vie des pays industriels, épuisent les ressources naturelles et participent de la dégradation de la biodiversité. L’enjeu du sommet de Rio 20 était de poser les bases d’un nouveau modèle de développement et de régulation internationale, en faisant notamment de l’économie verte une priorité. Il a abouti à l’adoption des Objectifs de développement durable (ODD), afin d’éradiquer la pauvreté, de protéger la planète et de garantir la prospérité de tous les êtres vivants.

A l'occasion de l'ouverture du Sommet de la Terre Rio 20, cette émission fait le point sur la notion d'empreinte écologique, un indicateur inventé par deux chercheurs canadiens pour mesurer la soutenabilité écologique des activités humaines.

1997. Kyoto

Le protocole de Kyoto est le premier traité juridiquement contraignant de l’histoire. Signé en 1997, il engageait 38 pays industrialisés à réduire de 5 % (par rapport à leur niveau de 1990) leurs émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2012. Même s’il ne concernait que les pays développés, cet objectif représentait une grande avancée dans l'histoire des négociations internationales pour le climat. Mais cette ambition collective vertueuse a été minée par le refus des Etats-Unis de ratifier l'accord au début des années 2000, sous la présidence de George W. Bush.

A l'occasion de l'expiration du Protocole de Kyoto à la fin de l'année 2012, cette émission donne la parole au géographe Gabriel Wackermann qui évoque les obstacles auxquels se heurtent depuis 1997 la gouvernance mondiale en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

1992. Premier Sommet de la Terre à Rio

Vingt après le premier Sommet de la Terre qui eut lieu à Stockholm en 1972 - baptisé alors "Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain" -, et dix ans après la conférence de Nairobi au Kenya, qui fut un échec, le Sommet de la Terre réunit à Rio de Janeiro (Brésil), du 3 au 14 juin 1992, 110 chefs d’État et 4 500 délégués de 178 pays.

Parce qu'il a fait du climat, de la biodiversité et du développement durable - un concept nouveau à l'époque - les trois pierres angulaires de ses débats, ce sommet est devenu une référence historique. Adoptée à l'unanimité, la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, assortie de l’Agenda 21, un plan d’action écologique pour le XXIe siècle, a donné le coup d’envoi d’un programme ambitieux de lutte contre le changement climatique, en instaurant notamment 27 principes-clés concernant le rôle des Etats, l’exploitation des ressources et la participation des citoyens aux politiques environnementales. C'est également lors du sommet de Rio que la décision est prise de tenir chaque année une conférence des Parties à la Convention sur le climat (COP en anglais), qui va devenir le grand rendez-vous de l'ONU en faveur du climat.

Le sommet de la Terre à Rio a donné naissance à une Convention dont l’un des buts principaux était la préservation de la biodiversité. Ratifiée en 1993 par 168 pays, elle est le premier document qui reconnaît, en termes de droit international, que la conservation de la diversité biologique est une préoccupation commune pour l’ensemble de l’humanité. Cette émission retrace, vingt ans plus tard, les avancées permises par ce premier sommet.

Le sommet de la Terre à Rio en 1992 a vu l’émergence d’une société civile globale de laquelle est né le mouvement altermondialiste. Vingt ans plus tard, à l'occasion de la préparation du Sommet Rio 20, le politologue Eddy Fougier revient sur l'histoire de cette contestation, ses échecs, ses succès.