COP26 : Programmation spéciale sur France Culture

La programmation spéciale COP26 sur France Culture :

DU LUNDI 25 AU JEUDI 28 OCTOBRE

11H - 12H | CULTURES MONDE | Florian Delorme

COP26 : Quatre initiatives controversées pour le climat

Lundi 25 octobre : Vers un nouveau printemps nucléaire

Avec Patrick Criqui, économiste, directeur de recherche au CNRS au laboratoire d’économie appliquée de l’Université de Grenoble, Marc-Antoine Eyl-MAzzega, Directeur du Centre Energie et Climat de l’Ifri et Tatiana Kasperski, chercheuse associée à l’université Pompeu Fabra de Barcelone.

Mardi 26 octobre : La taxe carbone au service de la guerre commerciale

Alice Pirlot, chercheuse au centre Business taxation, Saïd Business School, Nicolas Berghmans, chercheur à l’IDDRI et Wojtek Kalinowski, sociologue, codirecteur de l'Institut Veblen.

Mercredi 27 octobre : Les pâles promesses de la finance verte

Avec Dominique Plihon, professeur d'économie financière à l'Université Paris XIII et chercheur associé à la Chaire Energie et Prospérité, Julie Evain, chercheuse au pôle Finance, Investissement, Climat du de l’Institut pour l’économie du climat (I4CE) et Jacques Igalens, professeur de sciences de gestion à Toulouse School of Management, spécialiste de la responsabilité sociale des entreprises.

Jeudi 28 octobre : Le pari prométhéen de la géo-ingénierie

Avec Sofia Kabbej, chercheuse à l’IRIS, spécialiste des questions sociales et sécuritaires liées à l’énergie et particulièrement à la géo-ingénierie, Pierre Gilbert, auteur de Géomimétisme : réguler le changement climatique grâce à la nature aux Editions Les petits matins et Pierre Grosser, historien, spécialiste des relations internationales, membre du Centre d’histoire de Sciences Po.

JEUDI 28 OCTOBRE

6h45 - 6h55 |LES ENJEUX INTERNATIONAUX | Julie Gacon

Les enjeux de la COP26 avec Julia Tasse, chercheuse à l’IRIS et responsable du Programme Energie Climat.

VENDREDI 29 OCTOBRE 17H-18H |LE GRAND REPORTAGE | Aurélie Kieffer et la rédaction de France Culture

Costa Rica, l’or vert menacé Le Costa Rica est parfois surnommé « le pays de l’or vert ». Il concentre 4% de la biodiversité mondiale. Un quart du territoire du Costa Rica est classé « réserve ou parc naturel ». Mais aujourd’hui, malgré une loi très protectrice, des arbres sont abattus...Ils sont notamment remplacés par des plants de café, cultivés à grands renfort de pesticides. L’or vert est-il menacé ?

Reportage : Julie Pietri

Réalisation : Jean-François Braun

Avec Ghislain Vieilledent, chercheur au Cirad (Centre international de recherche agronomique pour le développement), spécialiste des forêts tropicales.

Toute l'actualité de la COP26 sera à suivre dans les journaux de la rédaction de France Culture jusqu'au 12 novembre

SAMEDI 30 OCTOBRE

19H30 – 20H | CARBONE 14 |Vincent Charpentier

L’archéologie littorale face aux remontées des eaux

Que pourrait révéler l’estran, cette zone de balancement des marées en perpétuel mouvement trop longtemps délaissée par les archéologues ? Au-delà des blockhaus du mur de l’Atlantique qui s’enfoncent peu à peu sous les flots, les grèves possèdent bien des vestiges anciens, des épaves de toutes époques mais aussi des installations de sauniers comme de nombreuses pêcheries : 1 600 sites de pêcherie ont déjà été recensés par les archéologues entre les côtes charentaises et normandes. Pour percevoir les recherches des archéologues, le magazine d’archéologie de France Culture se consacre à deux sites, l’un sur une île en Mer d’Iroise, Molène, l’autre sur les rives du Cotentin au travers d’un reportage à Urville-Nacqueville.

Avec Yvan Pailler, archéologue, responsable d’opération à l’INRAP Grand-Ouest, titulaire de la chaire ArMeRIE (Archéologie Maritime et Recherche Interdisplinaire Environnementale) à l'Université de Bretagne Occidentale (UBO), ainsi que Cyril Marcigny et Anthony Lefort, archéologues à l'Inrap (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives).

DIMANCHE 31 OCTOBRE

11H – 12H |L’ESPRIT PUBLIC |Patrick Cohen

Quels sont les enjeux de la COP26 ? Qui sont les bons et les mauvais élèves ? Avec Brice Couturier, Amy Dahan, Thierry Pech et Bertrand Badie

LUNDI 1 NOVEMBRE

18H20 - 19H |LE TEMPS DU DÉBAT | Emmanuel Laurentin

Face au réchauffement climatique, les scientifiques doivent-ils exprimer leurs émotions ?

DU LUNDI 1 AU VENDREDI 5 OCTOBRE

6h05 - 6h25 |LES ENJEUX TERRITORIAUX | Julie Gacon

Cinq territoires en première ligne face au dérèglement climatique

MARDI 2 NOVEMBRE

18H20 - 19H |LE TEMPS DU DÉBAT | Emmanuel Laurentin

L’hydrogène vert est-il un bon pari ?

Avec Christian de Perthuis, économiste, fondateur de la Chaire économie du climat (CEC) à l'université Paris-Dauphine, Florence Lambert, PDG de Genvia, société conjointe de technologie pour la production d’hydrogène décarboné basée à Béziers et Nadine Levratto, économiste, directrice de recherche au CNRS à EconomiX (unité mixte de recherche CNRS université Paris Nanterre).

MARDI 2 NOVEMBRE

21H - 22H |DE CAUSE À EFFETS | Aurélie Luneau

Partir pour survivre

Dans le cadre de la coalition #sauverleprésent, France Culture, Usbek & Rica, Le Parisien et Science et vie junior se penchent sur le phénomène des « réfugiés climatiques ».

Dans son émission, disponible dès maintenant en podcast et diffusée le 2 novembre sur France Culture, Aurélie Luneau expose comment le réchauffement climatique pourrait générer 216 millions de migrants du climat d’ici 2050.

Avec François Gemenne, spécialiste des questions de géopolitiques de l’environnement et des migrations environnementales et Viviane Clément, spécialiste principale en changement climatique à la Banque mondiale et l’une des auteures du dernier rapport « Groundswell ».

MERCREDI 17 NOVEMBRE

16H – 17H | LA MÉTHODE SCIENTIFIQUE |Antoine Beauchamp

Les points de basculements sont des indicateurs qui servent de seuil, par exemple le seuil des 2°C pour poser les limites au-delà desquelles on ne doit pas aller en matière de réchauffement climatique. La Méthode Scientifique aidera les auditeurs à comprendre comment sont modélisés ces points de basculement, quels sont les paramètres en jeu, ce qu’impliquerait leur dépassement…

ETRE ET SAVOIR (émission du 25 octobre)| Louise Tourret

COP 26 : l'éducation face au changement climatique Quel rôle l’école et les enseignants peuvent jouer pour faire comprendre aux enfants et adolescents les mécanismes et les effets du réchauffement climatique ?

Avec Lydie Lescarmontier, glaciologue, éducatrice au changement climatique au sein de l'Office for Climate Education et autrice de La voix des pôles (Flammarion, février 2021), Nathanaël Wallenhorst, docteur en sciences de l'éducation, en sciences de l’environnement et en sciences politique, maître de conférence HDR à l’Université catholique de l’Ouest et auteur notamment de Mutation : l’aventure humaine ne fait que commencer (Le Pommier, juin 2021) et Frederick Heissat, professeur des écoles, chargé de mission "Education au Développement Durable" au sein du réseau Canopé et co-fondateur du réseau Profs en transition.

