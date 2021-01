De cause à effets : Bérangère Abba, secrétaire d’État à la biodiversité, invitée d’Aurélie Luneau

À l’occasion du "One Planet Summit" qui débute ce lundi ; Bérangère Abba, Secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée de la Biodiversité et Anne Larigauderie, Secrétaire exécutive de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques IPBES, seront en direct sur France Culture.

Du "One Planet Summit" aux actions sur le terrain : quelle mobilisation générale réclame l'état de la biodiversité ? Plus d’un million d’espèces animales et végétales sont aujourd'hui menacées, et les atteintes faites à l'environnement montrent combien nous dépendons de la santé de nos écosystèmes. Or, selon le monde scientifique, la crise sanitaire que nous traversons ne serait qu’une première alerte…

Sommes-nous à l’aube de crises encore plus graves ? Comment agir ? Au-delà des mots et des annonces au sommet, quelles sont les politiques effectives et les actions de fond à engager au plus vite ? Qui détient les solutions ?

Etat des lieux, bilan et réactions avec nos invitées, suite aux annonces faites lors du "One Planet Summit".

