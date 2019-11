Environnement : l'OCDE alerte sur les conséquences des produits pharmaceutiques

Chaque année, l’industrie pharmaceutique grossit de 6,5%. Dans les pays développés, les produits pharmaceutiques sont de plus en plus nombreux et la variété des substances augmente également. Face au vieillissement de la population et à l’intensification de l’agriculture, difficile aujourd’hui d’imaginer un ralentissement de l’économie du médicament dans les années à venir. Mais ce n’est pas sans conséquence car des résidus pharmaceutiques, provenant de substances utilisées pour la santé animale ou la santé humaine, se retrouvent dans les eaux. Les stations d’épuration classiques ne sont pas conçues pour éliminer complètement les produits pharmaceutiques. Leurs volumes et variétés augmentant, le risque d’en retrouver de plus en plus de résidus dans les eaux augmentent lui aussi. "On est face à un problème exponentiel" d’après Xavier Leflaive, responsable de l’équipe Eau à l’OCDE et qui a supervisé l’étude "Pharmaceuticals residus in freshwater" menée par Hannah Leckie.

Dans ce rapport inédit de la part de l'institution, l’OCDE fait d’abord un constat : il n’y a pas suffisamment d’actions menées pour prévenir des risques de retrouver des résidus médicamenteux dans les sols, les réserves d’eau, les écosystèmes ou la chaîne alimentaire.

Des résidus présents dans toute la chaîne du médicament

La pollution se fait à différents niveaux, que ce soit lors de la fabrication du médicament dans l’usine de production ou lors de sa distribution. Les médicaments pour les humains, s’ils ne sont pas rapportés en pharmacie et jetés directement par les usagers à la poubelle ou, pire, dans les toilettes, terminent d’une manière ou d’une autre dans le réseau d’eau douce. Les stations d’épuration et de traitement des eaux usées ne permettent pas aujourd’hui de filtrer la totalité des résidus médicamenteux. En France, le seul moyen pour les particuliers de prévenir ces pollutions est de rapporter leurs médicaments inutilisés en pharmacie, afin d’être triés via le système Cyclamed. En 2018, 14 653 tonnes de médicaments ont ainsi été collectés, d'après le rapport annuel de Cyclamed, contre 15 874 tonnes en 2016.

L’Académie nationale de pharmacie, dans un rapport "Médicaments et environnement" publié en mars 2019, indique que la France est le 2e pays plus gros consommateur de médicaments en Europe, derrière l’Allemagne. Au niveau mondial, les États-Unis, la Chine et le Japon forment le trio de tête des plus gros consommateurs de médicaments au monde. Les taux les plus élevés en concentration de produits pharmaceutiques dans les eaux ont notamment été retrouvés aux États-Unis, d’après le rapport de l’OCDE. Là-bas, un tiers des quatre milliards de médicaments prescrits chaque année finit comme déchet.

Pour les médicaments vétérinaires, les résidus découlent de leur utilisation dans l’élevage, chez les animaux de compagnie, l’aquaculture ou encore dans le fumier avant d’atterrir dans les eaux et écosystèmes terrestres. D'après l’Anses, en 2017, quelques 499 tonnes d’antibiotiques à destination des animaux ont été vendus en 2017. En une vingtaine d’années, leur utilisation a considérablement baissé. En 1999, 1 311 tonnes d’antibiotiques ont été vendues, soit une baisse de plus de 45% depuis.

• Crédits : Capture écran du rapport de l'OCDE

Des cocktails potentiellement dangereux pour l'environnement

D’après le rapport de l’OCDE, les risques environnementaux pour la plus grande partie des 2 000 substances actives utilisées dans les médicaments humains ou animaux n'ont jamais été évalués. Pourtant, entre 30 et 90% des principes actifs des médicaments sont directement excrétés par l’urine ou les selles et se retrouvent donc dans les égouts ou l’environnement. Et 10% des produits pharmaceutiques présentent potentiellement un risque pour l'environnement.

"Il ne faut pas être alarmiste, tient à préciser Xavier Leflaive, de l’OCDE. Dans le sens où tout cela ne génère pas forcément de risque sur la santé humaine mais cela a des conséquences sur les écosystèmes et c’est ce qui inquiète les pays", les pays membres de l’OCDE qui sont à l’origine de la commande de cette étude.

Si chaque médicament ou chaque substance active retrouvée dans les eaux ou les terres ne représente pas forcément un risque potentiel, la combinaison de ces substances peut s’avérer dangereuse. "C’est l’effet cocktail", explique Xavier Leflaive. Il est très difficile de quantifier des substances qui, alliées, peuvent avoir des conséquences sur l’environnement. "En plus, ajoute le spécialiste de l’OCDE, chaque substance se dégrade dans l’environnement et en se dégradant, elle génère des formes de métabolites. Donc ce n’est pas forcément la substance initiale qui va avoir des conséquences. Cela peut être des formes dégradées de cette substance au cours de son cycle de vie où chacun des métabolites peut se combiner avec des métabolites similaires, donc c’est potentiellement infini."

L’accumulation de ces produits, leurs diversités, cela crée une forme d’incertitude à laquelle les gouvernements sont obligés de répondre.

Xavier Leflaive, responsable du service Eau à l’OCDE

• Crédits : OCDE

Des poissons plus vulnérables aux prédateurs

Parmi les médicaments qui ont des effets sur les écosystèmes, les contraceptifs oraux qui se retrouvent dans les cours d’eau ont entraîné une féminisation des poissons et amphibiens. Les antidépresseurs peuvent modifier le comportement des poissons, les rendant par exemple plus vulnérables aux prédateurs. Il y a également les antibiotiques, dont l’utilisation trop importante accroît le phénomène d’antibiorésistance, pour les animaux comme pour les humains. D’après les projections de l’OCDE, l’utilisation d’antibiotiques destinés aux animaux d’élevage devrait augmenter de 67% d’ici 2030 à travers le monde. Quand, en Allemagne, d'ici 2045 l'usage de produits pharmaceutiques devrait augmenter entre 43 et 67%, essentiellement en raison du vieillissement de la population.