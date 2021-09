Et si la Loire avait bientôt les mêmes droits que vous ?

Pendant quelques jours, des juristes, militants, écologues, riverains, ont pris la parole pour faire un constat : donner un statut juridique au fleuve lui permettrait de défendre ses intérêts, face à des projets de construction, des épisodes de pollution ou encore les effets des changements climatiques.

Partout dans le monde, le sujet émerge. Fin avril, des zones humides ont déposé plainte contre l’État de Floride pour un projet de construction. Ces dernières années, plusieurs fleuves ont obtenu le statut de personne juridique : le Río Atrato, en Colombie, puis le Whanganui, en Nouvelle-Zélande, doté du statut d’“être vivant unique”, ou encore la rivière Magpie, au Québec. Ce qui fait constater à Camille de Toledo un “soulèvement légal terrestre”.

L’auteur a retranscrit ces auditions dans Les auditions du parlement de Loire (aux éditions Les liens qui libèrent), où il a apporté son expérience de la traduction.

Mais l'écrivain a aussi apporté son expertise des fictions juridiques, puisque le droit n’est rien d’autre qu’une convention.

Dans le même ordre de comparaison, l'auteur cite les droits donnés à des entreprises ou la notion de personne morale.

Depuis 2016, le principe de préjudice écologique est inscrit dans la loi, tandis qu’une loi de 1992 sur la gestion de l’eau en 1992 reconnaissait ce bien comme “patrimoine commun de la nation”. Mais selon l’écrivain, aller plus loin en accordant une personnalité juridique à des éléments naturels permettrait de changer notre rapport à la nature.

On ne se rapporte pas de la même manière à une chose, à un objet, et à une personne. À partir du moment où on est face à une grande personne, tout d’un coup, on va être face à quelqu’un plutôt que quelque chose. L’espoir, c’est de changer le rapport de force pour qu’il y ait une meilleur balance des pouvoirs, de telle façon que les intérêts humains associés à la nature soient mieux défendus. Et notamment, on parle des intérêts des générations futures. Camille de Toledo, écrivain