France Culture en direct et en public du salon de l'Agriculture

France Culture, partenaire du Salon international de l’Agriculture, installe ses studios au cœur de l’événement, (Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, Hall des animaux, stand B1 006) pour deux émissions en public. Emmanuel Laurentin sera en direct le lundi 24 février pour Le Temps du débat entouré de ses invités. Le 29 février, une émission spéciale, De cause à effets d’Aurélie Luneau aux côtés d’Emilie Torgemen du journal Le Parisien et Blaise Mao de la revue Usbek et Rica dans le cadre de #SauverLePrésent.

AU PROGRAMME

Lundi 24 février stand B1 006

18h20 – 19h00 Le Temps du débat d’Emmanuel Laurentin EN DIRECT ET EN PUBLIC

La formation agricole est-elle adaptée à l’agriculture de demain ?

Jeudi 27 février stand B1 006

12h30-13h30 De Cause à effets, le magazine de l’environnement d’Aurélie Luneau EN PUBLIC

La grande distribution aurait-elle un avenir écologique et durable ?

Emission co-animée par Emilie Torgemen du journal Le Parisien et Blaise Mao de la revue Usbek et Rica dans le cadre de #SauverLePrésent.

Serge Papin, ancien PDG de Système U, s’interroge sur l’avenir de la grande distribution, sur les modèles de consommation d’aujourd’hui et de demain. Devenu consultant et conférencier, il porte un regard sans fard sur l’évolution de la consommation des Français et le besoin croissant d’une alimentation plus respectueuse de l’environnement et du travail des agriculteurs et éleveurs.

Juste prix, respect et durabilité, la « Grande Distrib » et le « mieux manger/consommer » ont-ils un avenir commun ?

Diffusion à l’antenne de France Culture le samedi 29 février de 20h à 21h et en podcast sur franceculture.fr

A L’ANTENNE DE FRANCE CULTURE

Vendredi 21 février

17h02 Grand Reportage / La rédaction

La guerre de l’eau par Anne-Laure Chouin

Dimanche 23 février

12h00 Les Bonnes Choses / Caroline Broué

_Le monde paysan du bio à l’agriculture conventionnelle_Avec Sylvie Brunel, auteure de Pourquoi les paysans vont sauver le monde (Buchet Chastel) et Guillaume Riou, agriculteur, président de la Fédération nationale de l’agriculture biologique

16h-17h De Cause à effets, le magazine de l’environnement / Aurélie Luneau

Paysans, le mal-être. Avec Rodolphe Marconi, réalisateur du documentaire, Cyrille, Agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du Lait, du Beurre, des Dettes, Ilaria Casillo, Présidente de la commission particulière du débat public et qui présidera le futur débat public sur la PAC et Aurélie Trouvé, Maître de conférences en économie à AgroParisTech.

Escale verte : Zakia Abarou, porte-parole de l'initiative, fondateur d’Un Toit pour les abeilles.

Du lundi 24 au vendredi 28 février

9h05 Le Cours de l’histoire / Xavier Mauduit

9h55 Le Journal de l’histoire – Anaïs Kien

Il faut nourrir le peuple

Lundi 24 : A la recherche de la première graine

Avec Véronique Zech-Matterne (sous réserve) archéobotaniste, chargée de recherche au CNRS, docteure en archéologie et environnement (Université Paris I Panthéon-Sorbonne), HDR (Rennes I) et Marie-Pierre Horard-Herrin, archéozoologue, maître de conférences à l'université François-Rabelais, Membre du laboaboratoire Cités, territoires, environnement, sociétés - Laboratoire archéologie et territoires (CITERES - LAT, UMR 7324, CNRS)

Mardi 25 :Nul pain sans peine

Avec Steven L. Kaplan, professeur d'histoire à l'université de Cornell, à New York, il a récemment publié Pour le pain chez Fayard en 2020 et Denis Lefevre (sous réserve), journaliste et écrivain pour Des racines et des gènes, histoire mondiale de l’alimentation, en deux tomes, parus aux éditions de L’échiquier, 2020

Mercredi 26 : Sous les pavés, la terre

Avec Edouard Lynch, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Lumière Lyon 2 et membre du Laboratoire d'études rurales. Il est notamment l’auteur de Insurrections paysannes. De la terre à la rue. Usages de la violence au XXe siècle (Vendémiaire, 2019) et Christian Bougeard, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Bretagne occidentale, Centre de Recherche Bretonne et Celtique. Il est notamment l’auteur de Tanguy Prigent, paysan ministre, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 2002

Jeudi 27 : Qu’ils mangent de la bidoche ! Avec Bruno Laurioux, professeur en histoire médiévale à l’université de Tours, Pour une histoire de la viande, PUR-PUFR, 2017(avec Marie-Pierre Horard-Herbin) et Hugo Desnoyer, boucher à Paris

Vendredi 28 : 1870, qui a voulu la guerre ?

Avec Odile Roynette, maîtresse de conférences HDR en histoire contemporaine à l'université Bourgogne-Franche-Comté, Yannick Ripa, professeure en histoire contemporaine, histoire sociale et politique de l’Europe, membre du Centre d’Etudes féminines et d’études du Genre à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, Valérie Hannin, directrice de la rédaction de la revue L’Histoire et Maxime Michelet président du Comité d’organisation du Centenaire de l’impératrice Eugénie en 2020, pour L'impératrice Eugénie, une vie politique, édition du Cerf, 2020.

