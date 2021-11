La duchesse sachant chasser, emblème des clivages actuels

voir( 5 min )

5 min

Maître d’équipage de chasse à courre et revendiquée défenseuse des animaux : la posture de la duchesse d’Uzès pourrait paraître paradoxale aujourd’hui, mais ne l’était pas au début du XXe siècle.

“C’était compatible pendant des siècles, resitue l’anthropologue spécialiste de la chasse Charles Stépanoff. Il y a une rupture à cette époque-là. Les deux positions de la prédation et de la compassion se séparent, et nos conflits actuels sont vraiment les héritiers de cette rupture.”

Pionnière dans plusieurs domaines

Marie-Clémentine de Rochechouart-Mortemart, devenue la duchesse d’Uzès par son mariage, est l’héritière de la “veuve Cliquot”, son arrière-grand-mère, la première femme à diriger une Maison de champagne. D’où, peut-être, une certaine tendance à être une pionnière.

• Crédits : Bibliothèque nationale de France/Maxppp - Maxppp

Première cheffe de l’équipage de chasse de Rambouillet, le plus prestigieux de France, elle sera aussi la première lieutenante de louveterie, une brigade chargée de traquer le loup. Une exception permise par le fait que la chasse à courre aristocratique est la seule à inclure des femmes, contrairement à la chasse bourgeoise.

Une mondaine de la Belle Époque

La duchesse cultive l’originalité : elle est royaliste mais amie de la révolutionnaire Louise Michel. C’est une aristocrate mais elle soutient l'anarchiste Auguste Vaillant, condamné à mort pour avoir lancé en 1893 une bombe dans la Chambre des députés...

Elle est aussi sculptrice et écrivaine, sous le nom de Manuela. En clair, c’est une mondaine de la Belle Époque en quête d’aventure, à la ville comme au bois.

Son combat, celui de montrer qu’une femme peut prétendre à s’illustrer dans des domaines réservés aux hommes, elle le mène aussi un volant entre les mains. Elle est la première française à obtenir le permis de conduire, en 1898. Quelques mois après, elle prend une amende de 5 francs, contrôlée à 15 km/h au lieu des 12 autorisés en ville. Elle fondera en 1926 l’Automobile Club féminin, étant donné que son homologue masculin ferme la porte aux femmes.

Exclue de la SPA

Début XXe, une polémique anime les journaux, celle des “larmes du cerf”, qui coulent des yeux du cervidé à sa mise à mort. Est-ce une manifestation d’émotion ou une réaction physiologique similaire à de la sueur ?

La duchesse d’Uzès choisit son camp : pour elle, les larmes ne sont que sueur, la vénerie est un “merveilleux et passionnant spectacle” et pas un “sport sanguinaire”.

Alors en 1909, elle devance l’exclusion de la Société Protectrice des animaux en démissionnant, ce qui provoque par solidarité la démission de plusieurs membres de la société. Un événement-clé dans le début du changement de paradigme qui séparera chasse et protection de la nature.

Changement de paradigme sur la chasse

À l’époque, la SPA accueille des veneurs. La Ligue pour la protection des oiseaux, aujourd’hui anti-chasse, est créée par des chasseurs de gibier d’eau. Car jusqu’au XIXe siècle, les chasseurs étaient les principaux défenseurs du gibier et de leur environnement.

Forêts, étangs, plaines, étaient entretenus face aux ravages de l’agriculture qui se modernise. Ils protégeaient donc les animaux en tant qu’espèces, non comme individus.

Mais à partir du début du XXe siècle se développe une approche différente, expliquée par Charles Stépanoff, qui publie un livre issu d'une immersion de deux ans avec des chasseurs et des militants anti-chasse, "L'Animal et la mort" (Éd. La Découverte).

"Les animalistes, eux, vont insister sur la sensibilité, la souffrance, le côté "Bambi" des cervidés. Ils revendiquent une position de compassion, alors que les veneurs sont héritiers d'une vision fondée sur un affrontement symétrique entre l'intelligence animale et l'intelligence humaine."

Nouveaux clivages sociaux

Au cours du XXe siècle, d’autres clivages sociaux renforceront trois visions principales de la chasse : une chasse nourricière, plutôt populaire et de tradition paysanne, qui veut qu’on tue ce qu’on mange et qu’on mange ce qu’on tue; une chasse bourgeoise fondée sur l’engrillagement d’immenses propriétés tenues par des grands capitalistes; une vision de la nature comme un décor, dans lequel on voudrait le moins d’intervention humaine possible.

La Duchesse d’Uzès s’éteint en 1933 au château de Dampierre, dans les Yvelines. Elle laisse derrière elle une grande interrogation, un classique de la philosophie : “Est-ce que l'homme fait partie ou pas de la nature ? pose Charles Stépanoff. Est-ce qu'il doit être intégré à la nature et s'en servir, l'exploiter, s'en nourrir, l'habiter ? Ou bien est-ce qu'il doit avoir une attitude de protection qui implique une extériorité ?” Vous avez 4 heures.