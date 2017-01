La planète des singes en péril

Une recherche parue dans la revue américaine Science Advances annonce une extinction massive de 60% des espèces de singes, d'ici 25 à 50 ans, liée aux activités humaines. En 2006 déjà, Jean Lebrun consacrait une émission à la menace pesant sur ces animaux.

De nos lointains cousins les singes, ne restera-t-il bientôt plus que des peluches ? A cause des activités humaines, 60% des primates risquent l'extinction, tandis que les trois quarts sont en déclin rapide. C'est une recherche parue dans la revue "Science Advances" qui dresse ce constat amer.

En 2006, tandis que la primatologue Jane Goodaoll, spécialiste de la protection des chimpanzés, recevait la Légion d'honneur, le producteur Jean Lebrun consacrait déjà une émission à la menace pesant sur nos plus proches cousins. A l'époque, il ne restait en Asie et en Afrique que quelques centaines de milliers de chimpanzés, 10 à 20 000 bonobos, un peu plus de 100 000 gorilles et 30 000 orangs outans… Et encore... les chiffres étaient nuancés par Pascal Picq, maître de conférences à la chaire de paléoanthropologie et préhistoire du Collège de France, à l'origine d'un appel pour la protection des grands singes.

"Personne ne peut tenir ces chiffres qui vont à la baisse d’une manière extrêmement rapide et dramatique. Pour les orangs outans, nous craignons qu’ils aient disparu, à l’état sauvage, d’ici une dizaine d’années." Pascal Picq

L'homme, prédateur du singe

Une émission qui invitait l'auditeur à aller à la rencontre avec des grands singes du zoo de Beauval, ou encore à la ménagerie du Jardin des Plantes... et de prendre conscience que.... "L’humanité, on ne la voit, n’est pas que chez l’homme", comme le formulait Pascal Picq.

"Ce qui m’a beaucoup frappée chez Linga, c’est que c’était la première fois que nous entendions un bébé orang outan pleurer quand elle est née. Or je ne savais pas que ça pouvait pleurer presque comme un enfant. Et nous ne les entendons jamais, car dans la nature, ils seraient mangés. (…) Ils sont quand même infiniment plus silencieux que les nôtres, et tout aussi capricieux, mais d’une autre façon." Marie-Claude Bomsel, vétérinaire à la Ménagerie du Jardin des plantes

Pourquoi les grands singes disparaissent-ils ?... Chasse, déforestation, kidnapping des petits quitte à tuer la mère, pour fournir les occidentaux en "animaux de compagnie"... : "Lors des déplacements massifs de population au moment des guerres au Congo, d’autres populations ont chassé le bonobo, et l'ont directement menacé. Pas seulement le bonobo, mais toutes les espèces de grands singes. Les chasses, en tuant la mère, ou tout le groupe, dans le cas des gorilles, pour récupérer des petits… Dans d’autres cas, on les chasse simplement pour la viande de brousse", expliquait Chris Herzfeld, auteur des photographies du livre "Les grands singes, l'humanité au fond des yeux", également signé par Pascal Picq.