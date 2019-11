Quelle est ma part de responsabilité dans l'augmentation du CO2 et de la pollution en général ? C'est la question au cœur des Idées Claires, notre programme hebdomadaire produit par France Culture et franceinfo destiné à lutter contre les désordres de l'information, des fake news aux idées reçues.

Éteindre la lumière, diminuer le chauffage, réduire la consommation de viande, ne plus utiliser de plastique, sans oublier de recycler ses déchets et de limiter au maximum ses trajets en avion. Ces changements de comportements individuels ont-ils un réel effet à l'échelle planétaire ? Peuvent-ils suppléer les efforts que doivent fournir les entreprises et les États ?

La lutte contre le réchauffement climatique est partout et concerne tout le monde. Nombreux sont ceux qui réclament des actions politiques et conseillent des initiatives individuelles. Des familles se mettent au "zéro déchet", des jeunes limitent les fast-foods où la viande et le plastique sont rois.

Pour démêler le vrai du faux, nous avons demandé à Philippe Bihouix, ingénieur et auteur de Le bonheur était pour demain aux éditions du Seuil.

La pollution c'est de ma faute ?

Philippe Bihouix : “Nous sommes effectivement individuellement responsable, soit directement à travers notre consommation, soit indirectement à travers le système auquel nous contribuons, système politique, économique, social, culturel qui génèrent toutes les pollutions environnementales que nous connaissons. Il y a une étude très intéressante du cabinet Carbone 4 qui montre que les citoyens avec leurs gestes individuels, familiaux, pourraient réaliser ¼ des économies de CO2. “

Couper l'eau du robinet ça sert vraiment à quelque chose ?

Philippe Bihouix : “Arrêter l’eau quand on se brosse les dents n’est sans doute pas le système le plus efficace pour économiser du CO2 ou de l’énergie. Néanmoins ce sont des gestes qui sont faciles à faire. Et ce qu’il faut prendre en compte c’est tout l’enthousiasme, tout ce que peut créer le niveau individuel et familial. Et effectivement, derrière, devront suivre des mesures politiques ou des mesures fiscales et réglementaires pour réduire la part de pollution qui ne nous concerne pas directement.”

Mais le plastique du tri sélectif est ensuite envoyé à l'étranger...

Philippe Bihouix : “Le recyclage est très difficile, il faut recycler tout ce qu’on peut recycler naturellement, mais il ne faut pas que ça soit une manière de se dédouaner de sa consommation. Par exemple avec les canettes de soda, en se disant que ce n’est pas grave car l'aluminium va être recyclé. Le meilleur déchet c’est celui qu’on n’a pas produit, celui qu’on n’a pas consommé. Donc il faut d’abord travailler à la source à réduire les besoins. Effectivement pourquoi mettre de l’eau en bouteille dans un pays où on a une des meilleures eaux potables du monde ? Et pourquoi être dans cette logique de gaspiller, d’être dans des usages uniques permanents donc il faut d’abord réduire nos déchets avant de se poser la question “comment on va les recycler ?”.

Ensuite, il y a le problème d’export mondial de ces déchets. Ce ne sont pas que des plastiques, il y a aussi des questions autour des déchets électroniques, des déchets dangereux. Et qui pour des raisons de filières ou de normes environnementales, sociales, fait que les déchets sillonnent la planète. C’est quelque chose d'affreux ! Il faudrait à terme être capable de gérer chacun ses déchets, chez soi.”

Donc j'arrête de partir en vacances aussi ?

Philippe Bihouix : “Il est certain qu’il faut regarder les ordres de grandeur, et les émissions de CO2 du trafic aérien au niveau mondial sont encore de l’ordre de 2 ou 3%. Elles semblent don relativement limitées, mais cela masque le fait qu’une grande partie de la population terrienne ne prend jamais l’avion, alors que quelques-uns prennent beaucoup l’avion. Vous allez émettre dans un avion à peu près la même quantité que dans une petite voiture donc si vous faites un aller/retour de 10 000 km c’est comme si vous aviez fait 10 000 km tout seul dans une petite voiture, ça va chiffrer très, très, vite en terme d’émissions de carbone.”

Pourquoi faire attention à la pollution quand d'autres pays ne s'en soucient pas ?

Philippe Bihouix : "Effectivement on pourrait citer la Chine ou l’Inde, où les effets démographiques sont très importants. Il est évident qu’il y a aujourd’hui un rattrapage de la consommation par personne dans un certains nombre de pays. Alors pourquoi devrions-nous faire notre part ? Parce qu’il est très important pour être crédible, notamment dans les négociations climatiques, de démontrer (puisque nous avons émis beaucoup plus de CO2 dans le passé et que nous avons aujourd’hui un système énergétique beaucoup plus important) de montrer qu’il y a d’autres modèles possibles et qu’on peut aller vers un système bas carbone, avec une économie qui fonctionnera sans revenir à l’âge de pierre. En revanche, si nous ne sommes pas capables de démontrer nous-mêmes qu’il est possible de se passer de voitures, revenir aux vélos à terme ou à des petites voitures beaucoup plus sobres et beaucoup moins consommatrices, c'est en effet extrêmement difficile lorsqu'à la table des négociations, les Indiens et les Chinois disent vouloir, eux aussi, passer à la voiture.”

Quels sont les gestes pour moins polluer ?

Philippe Bihouix : “Acheter un livre de recettes végétariennes et consommer moins de viande. Faire attention à ses usages numériques, notamment sur le changement d’appareil car de l’énergie est consommée à la production de l’appareil plutôt qu’à sa consommation. Baisser le chauffage. Enfourcher un vélo, chaque fois que possible, covoiturer, réfléchir à ses déplacements. Pour entrer dans un vrai mode de consommation qui soit plus respectueux, avec des objets plus durables, plus réparables, faire tourner des “repair” cafés, des recycleries/ressourceries, des friperies, des magasins d’occasion.”

Est-ce que la mesure ultime c'est de ne pas avoir d'enfant ?

Philippe Bihouix : “Il se trouve que plus nous serons nombreux, plus résoudre l’équation climatique sera compliqué puisque les émissions totales sont égales aux émissions par personne, multipliées par le nombre de personnes. Effectivement la question démographique est un des paramètres parmi d’autres, la consommation par personne en est un autre. Alors est-ce que le meilleur geste et le plus efficace est de ne pas faire d’enfant ? C’est un choix personnel, moral, religieux, affectif très, très complexe et il n’y a absolument aucune bonne réponse à ça. Mais il faudra quand même réfléchir au nombre de personnes sur Terre. Donc il y a le sujet du nombre de naissances, mais il y a aussi le fait de repousser l’âge de la mort. Et aujourd’hui quand on voit les transhumanistes qui nous promettent de vivre 1 000 ans, évidemment on sent que ça va être compliqué au niveau planétaire.

