La revue de France Culture / PAPIERS n°37 : Les revanches de la nature

La nature et le vivant se moquent des frontières humaines et possèdent une résilience phénoménale. Après des siècles passés à croire que nous pouvions dominer la nature et la transformer à notre guise, il est grand temps de repenser notre rapport au vivant.

sur les complicités françaises dans le génocide rwandais, les enjeux politiques des commémorations de la mort de Napoléon et la singularité de la Terre dans l'Univers

le travail des architectes français vainqueurs du Prix Pritzker, "Nobel de l'architecture" ou le parcours étonnant du "lieutenant de Mesrine", de la prison à Spinoza

le syndrome de Stendhal, les bons plans lecture et cinéma des producteurs de France Culture pour passer les confinements et l'hypothèse d'un nouveau langage musical

un portfolio en noir et blanc de Craig Easton sur les différentes communautés d'une petite ville du nord de l'Angleterre

France Culture propose deux nouveaux podcasts originaux :

Les curieuses histoires du muséum : Minéralogie, botanique, zoologie… quarante histoires inédites sur des objets et spécimens de la collection du Muséum national d’Histoire naturelle, véritable bibliothèque du vivant.

Ils ont pensé la nature :Aristote, Darwin, Descartes, Diderot, Humbolt, Thoreau… portraits des penseurs qui ont forgé nos conceptions contemporaines de la nature.

Le Musée national de l’Education (MUNAE) conserve une collection particulièrement riche concernant l’histoire et les sciences naturelles :

- Sur la botanique, le Munaé conserve de magnifiques plantes en papier mâché, réalisées au XIX° siècle par les Établissements Auzoux et achetées par les lycées et les universités ; ces belles plantes font l'objet d'une exposition à voir en ligne.

- Sur la représentation des animaux : l’exposition "Plus ou moins bêtes : les animaux et l’éducation" rend compte des évolutions survenues autour de la représentation des animaux dans le monde éducatif depuis plus d'un siècle.