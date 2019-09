Ce sont des photographies effrayantes, avec une odeur de fumée et de fin du monde, que l'on voit partout depuis le début de l'été. Les images de la forêt amazonienne en feu se sont invitées à la Une des journaux et sur les réseaux sociaux, accompagnées d'un message alarmant : le poumon de la planète est en danger.

La protection de l'Amazonie est même devenue un enjeu international au cœur du G7, créant un incident diplomatique entre Emmanuel Macron et Jair Bolsonaro, le président brésilien, accusé de ne pas lutter contre les feux de forêts.

Mais y a-t-il vraiment plus de départs de feux qu'auparavant ? Est-ce que l'Amazonie brûle plus qu'hier ? C'est ce que nous avons demandé à Catherine Aubertin, économiste de la biodiversté et directrice de recherche à l'IRD (Institut de recherche pour le développement).

L'Amazonie brûle-t-elle plus qu'avant ?

Catherine Aubertin : "L’Amazonie brûle plus que l’année précédente, mais elle ne brûle pas plus que dans la moyenne des quinze dernières années par exemple. Tous les chiffres vont dépendre des situations de référence, si vous prenez le mois d’avant ou d’après, l’année d’avant ou d’après, etc. Vous allez obtenir des chiffres totalement différents, en fonction de ce que vous voulez montrer bien sûr."

Tous les ans, à la même époque, c’est la même chose?

Catherine Aubertin : "La forêt amazonienne brûle tous les ans, ça on le sait. Mais généralement, elle brûlait beaucoup moins que le Cerrado. Le Cerrado, ce sont les savanes centrales du Brésil qui représentent quand même 2 millions de km2 quand la forêt amazonienne en représente 4, ce n’est pas négligeable. Et c’est un écosystème de savane qui a besoin du feu. Beaucoup de plantes ne peuvent germer que s’il y a eu une mise à feu par exemple. Ce qui n’est pas le cas de la forêt amazonienne, qui est très sensible au feu."

Donc certains départs de feux sont une bonne chose ?

Catherine Aubertin : "Le feu n’est pas systématiquement un grand ennemi. Les pratiques traditionnelles de défriche-brûlis ont fait leurs preuves de conservation de la biodiversité, à partir du moment où il n’y a pas une pression démographique trop importante et où on peut revenir sur une parcelle 20 ans après. C’est-à-dire qu’on a une mosaïque de végétation à des stades différents. C’est par exemple ce que font les Amérindiens. C’est une forme d’agroforesterie et d’agriculture durable qu’il faut considérer. Mais là, actuellement, ce qui brûle en forêt amazonienne ce n’est pas du tout ces mises à feu pour la défriche-brûlis, c’est vraiment la prise de pouvoir sur le territoire de pratiques illégales."

Pourquoi y a-t-il plus de départs de feux cette année ?

Catherine Aubertin : "Actuellement, ces feux en Amazonie brésilienne sont essentiellement dus à la politique de Bolsonaro qui a poussé des chercheurs d’or, des grands fazendeiros [grands propriétaires terriens], des gens qui trafiquent le bois, des titres fonciers… Donc 90 % des départs de feux sont illégaux, et c’est ça qui éclate."

Y a-t-il plus de déforestation qu’avant ?

Catherine Aubertin : "Il y a eu des pics énormes de déforestation, on était à 27 000 km2 en 2004, et le gouvernement brésilien, à l’époque c’était le gouvernement Lula, a mis en place toute une série de mesures pour combattre cette déforestation. De 2004 à 2012, la déforestation, c’est-à-dire le nombre de kilomètres carrés défrichés, est tombé de 27 000 à environ 5 000. L’année dernière on était à 7 900. Il est sûr qu’en 2018 - 2019 on va certainement dépasser les 10 000."

Est-ce qu’il y a un lien entre la déforestation et les départs de feux ?

Catherine Aubertin : "Il est très difficile de corréler le nombre de feux et la déforestation, ne serait-ce que parce que ces feux sont différents : ça peut venir de la défriche-brûlis, ça peut venir du nettoyage de champs ou d’entretien de champs. Pendant cette période où la déforestation a diminué drastiquement, il y a eu des mois de grands incendies."

L’Amazonie rejette-t-elle plus de carbone ?

Catherine Aubertin : "Les flux de CO2, c’est-à-dire l'absorption et le rejet dans l’atmosphère de CO2, sont stables. C’est une vieille forêt, elle ne capte plus vraiment de carbone. En revanche, elle en stocke énormément et c’est la mise en feu de ces arbres qui lâcherait beaucoup de carbone et de CO2 dans l’atmosphère."

Est-ce que la forêt amazonienne peut atteindre un point de non-retour ?

Catherine Aubertin : "Oui, je crois d’ailleurs qu’on est au point de non-retour. Il y a déjà des modifications des saisons des pluies qui étaient régulées par la capacité d’évaporation de la forêt amazonienne et ces pluies allaient sur le sud du Brésil, sur l’Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et là, on sait déjà que les saisons des pluies sont plus tardives et moins importantes. Une autre chose inquiétante est la fragmentation de la forêt. On s’aperçoit qu’il y a des massifs forestiers qui sont en train de se fragmenter et là, on peut craindre une dégénérescence de la forêt assez rapidement."

Écoutez et abonnez-vous au podcast

Les Idées claires, c'est aussi une version à écouter d'une dizaine de minutes. À découvrir ici-même ou en vous abonnant pour ne pas rater un épisode.

Écouter Écouter Podcast : L'Amazonie brûle-t-elle plus qu'hier ? 9 min Podcast : L'Amazonie brûle-t-elle plus qu'hier ?

Pour Android et autres applications : abonnez-vous avec le fil RSS.

Sur iTunes et téléphones Apple : abonnez-vous ici

6