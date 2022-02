Les ours blancs seront bientôt dans le rouge

Une boule de poils blancs, isolée sur un iceberg au milieu de l'océan Arctique... En ligne, à la télévision ou dans les journaux, il n'est plus rare d'apercevoir ce genre d'images. Devenu un symbole de l'impact du réchauffement climatique, l'ours blanc est célébré ce 27 février pendant la Journée internationale de l'ours polaire, créée par l'association canado-américaine Polar Bears International. L'occasion de rappeler que l'espèce est considérée vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature depuis 2015.

Une population qui se stabilise depuis le début du XXIe siècle

Pourtant, la population d'ours polaire a atteint dans le passé des niveaux bien plus critiques que ceux d'aujourd'hui, comme le rappelle Christian Kempf, ancien naturaliste et organisateur d'expéditions de sensibilisation à l'environnement dans le Grand Nord. "À l'époque des trappeurs aux XVIIIe, XIXe et au début du XXe siècle, lorsque les peaux étaient recherchées partout dans le monde, on pense qu'il y avait environ 40 000 ours polaires. Ensuite, la population a été massacrée", déplore-t-il. Selon le scientifique, il y avait entre 8 à 13 000 ours dans les années 1960 et 1970. "Et puis, des protections importantes ont été mises en place en 1973, explique-t-il, et depuis, la population est remontée entre 20 000 à 25 000 spécimens."

Des accords limitent en effet la chasse, sans pour autant l'interdire. Une pratique qui reste une grande menace pour l'espèce. Selon Karine Demure, assistante de direction bénévole chez Sea Shepherd, "On estime qu'il y a entre 400 et 900 ours polaires qui sont tués chaque année pour leur viande et pour leur fourrure". Christian Kempf estime qu'il faut cependant différencier chasse aux trophées et braconnage de la chasse culturelle perpétuée par les Inuits. "Les locaux dépendent de la nature, et ils sont très sensibles à l'environnement, donc j'ai bon espoir", confie-t-il.

La fonte des glaces sonnera le glas pour les ours polaires

Le premier facteur de danger pour ces plantigrades, ce n'est en tout cas pas la chasse, mais bien le réchauffement climatique.

On n'a pas pour le moment de corrélation stricte entre la baisse de la superficie ou de l'épaisseur de la banquise et la baisse de la population d'ours. L'ours est un super-prédateur qui s'adapte très bien : on le voit de plus en plus en bord de plage, sur les terres. S'il n'y a plus de phoques, il va manger autre chose comme des baleines mortes ou des morses. En tout cas, ça, c'est pour le moment. Mais à terme, il est évident qu'un jour, la population va régresser à cause du réchauffement, Christian Kempf

Avec la fonte des glaces, les fenêtres de chasse se réduisent. Les femelles ne peuvent donc plus nourrir leurs petits correctement. "La plupart des oursons qui ne survivent pas aujourd'hui sont en carence et sont sous-alimentés", s'alarme Karine Demure.

Autre menace pour les ours blancs : la pollution. L'océan Arctique est souillé par des métaux lourds comme le zinc, ou les engrais phosphatés. "Beaucoup d'ours ne peuvent plus se reproduire, tout simplement parce qu'ils sont stériles à cause de ces polluants", s'indigne Christian Kempf.

La difficulté avec cette espèce vulnérable est que la première menace qui pèse sur leur survie dépend d'un processus quasiment irréversible. La seule solution aujourd'hui est de limiter les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire, pour pouvoir ralentir la fonte des glaces, et donc le déclin des ours polaires.

L'exemple des ours blancs pour sensibiliser les population au danger du réchauffement climatique

Pour Karine Demure, l'ours blanc a justement un capital sympathie à exploiter.

Il faut que la prise de conscience soit massive, il faut que les changements soit profonds. On voit bien que les politiques et les décideurs ne sont pas à la hauteur des enjeux climatiques et environnementaux aujourd'hui. Donc, effectivement, la société civile a un rôle à jouer, et à une pression à exercer sur les décideurs. Et l'ours polaire, en l'occurrence, est déjà le symbole du réchauffement climatique. Autant l'utiliser pour éveiller les consciences. Karine Demure

Cette volonté d'éveiller les consciences, Christian Kempf la partage et en fait son moteur depuis plus de trente ans avec ses expéditions touristiques dans le Grand Nord. "Il faut montrer aux gens les problèmes liés à la chasse, à la pollution et au réchauffement du climat, martèle-t-il, tous ces problèmes qui dépendent de nous ! Quand ils reviennent, ils sont des ambassadeurs de la protection de la nature".

Selon Karine Demure, toutes les prévisions sont au rouge si l'on continue sur la même voie. "On imagine difficilement une amélioration suffisante pour pouvoir sauver l'espèce d'ici à 2100. Certains scientifiques sont encore plus pessimistes, et estiment que la population aura disparue en 2050", lâche-t-elle. En attendant, selon la Nasa, la surface de la banquise décroît de 13% chaque décennie.