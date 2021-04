L’esthétique du goût contre la malbouffe

Morgan Large, journaliste dans une radio associative bilingue breton/français, a vu sa voiture sabotée : elle a retrouvé les boulons d’un de ses pneus par terre. Dans Charlie Hebdo elle évoque aussi des intrusions sur ses terrains ou l’ouverture de l’entrée de son champ pour faire s’échapper ses animaux, ou encore les portes de sa radio qui ont été forcées... Les élus locaux sont souvent de la partie : au cours d’une émission sur un conflit lié à la construction d’une porcherie de 800 truies, les associations étaient présentes alors que le responsable de la porcherie n’avait pas voulu s’exprimer.

Pendant l’émission, le maire de la commune sur laquelle le projet devait s’implanter a téléphoné pour dire qu’il retirait sa subvention à la radio. Comme ça, en direct live. La classe !

Pourtant, certains paysans soutiennent Morgan Large « mais discrètement », ce qui « en dit long sur la peur qu’ils ont des coopératives ». Ils craignent les représailles : « par exemple, un mauvais lot de bêtes à engraisser qui va te pourrir ton année et mettre en péril la viabilité de ton exploitation ».

Plus de cochons que d’habitants en Bretagne

Conséquence : tous les mois, une pollution grave touche le Finistère. Fuites de lisiers dans les cours d’eau, plateformes mal nettoyées, cuves de digestat de méthanisation qui fuient… Une accélération des accidents qui « fait que ce ne sont plus des accidents, mais bien un système où l’on peut faire ce que l’on veut sans se soucier des réglementations ». Une tendance aggravée par la concentration des exploitations aux mains des plus gros producteurs, la monoculture qui épuise les sols, dégrade le paysage et pourrit l’eau.

Dans Marianne, Périco Légasse suggère la solution : le goût juste.

Né de l’idée que le philosophe Jacques Puisais se faisait de l’acte alimentaire, le goût juste propose une rupture avec les codes qualitatifs imposés par le marché pour s’assurer de la rentabilité de la société de consommation.

C’est le choix entre une alimentation respectueuse du vivant « et une nourriture fonctionnelle, formatée, sans mémoire, sans histoire ». La recherche de l’équilibre entre réalité écologique et culturelle, que Jacques Puisais définissait ainsi, non sans truculence : « Un produit juste doit avoir la gueule de l’endroit où il est né et les tripes de celui ou de celle qui l’a fait. »

Savoir goûter

Dans une grande mesure, « l’avenir de la planète dépend du contenu de nos assiettes ». Le critique gastronomique évoque les « classes du goût » créées par Jacques Puisais en 1976 « à partir d’une méthode pédagogique, basée sur l’éveil sensoriel, stimulant chez l’enfant la perception du sucré, du salé, de l’acide et de l’amer, paramètres fondamentaux de notre sensorialité ». L’enrichissement personnel qui en résulte revient à retrouver la beauté du monde dans le goût des choses. Emmanuel Kant l’avait remarqué avec un certain étonnement : la sagesse (sapientia) proviendrait du mot latin sapor qui signifie saveur. Et que dire de « la faculté de juger esthétique » qu’on désigne comme le « goût » ? Nietzsche après lui relève que cette parenté entre le sage et « sapiens », « celui qui goûte », qui renvoie à « un sens aigu de la saveur et de la connaissance, une importante capacité de distinction » qui constituent dans la conscience collective « l’art spécifique du philosophe » (La Philosophie à l’ère tragique des Grecs). Et Paul Valéry, dans Mélange, célèbre la part des anges en toute nourriture, et pas seulement dans l’alchimie alcooleuse.

La nourriture, nécessaire ; mais l’aliment qui la contient est utile en partie, inutile en partie. Il abandonne sa saveur au palais. La saveur orne la surface de ton manger, la forme de la gorgée de vin est décorée d’arômes qui engendrent des rêves et une profondeur.

La revue LeRouge&leBlanc explore sans relâche toutes les nuances de cette profondeur. Sa livraison de printemps propose un dossier sur la transmission des vignobles et des savoirs entre générations dans le Beaujolais. Les enfants de « la bande à Marcel Lapierre » ne se sont pas contentés d’entretenir l’héritage, « parce que ce patrimoine n’est pas que matériel : il repose sur une conception précise de la vigne et du vin ». Celle-ci prescrivait de « remettre le raisin au cœur du vin » après les excès de la chimie « à la vigne et au chai », prescription respectée. Mais aujourd’hui, par exemple, Philippe Boin et Philippe Barret constatent une évolution dans la vinification.

Une tendance marquée à réduire la durée des macérations, à la fois parce que les consommateurs de leur âge se détournent des vins puissants, mais aussi à cause du réchauffement climatique qui renforce naturellement la densité des jus.

Après les visites, les dégustations sont l’occasion d’envolées lyriques où l’esthétique déborde en poésie. Le Chiroubles du domaine Damien Coquelet : « Joli nez fin, floral, friand, très naturel, petite note végétale, feuillue ». Le Morgon Côte du Py : « Premier nez de fruits rouges (framboise) », un jus « croquant ». Celui du domaine Marcel Lapierre, tenu par Camille et Mathieu Lapierre : « Nez pur et très net, arômes évoquant la rose, la framboise, la fraise bien mûre, des touches de cerise noire. » Et le Beaujolais-Villages d’Alex Foillard est « plus aérien que terrien, et d’une buvabilité redoutable »...

Par Jacques Munier