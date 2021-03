Nicolas Hulot, invité exceptionnel d’Aurélie Luneau dans De cause à effets

L’ancien ministre de la transition écologique et solidaire (2017-2018) est l’invité du magazine de l’environnement De cause à effets, pour une émission intitulée « Nicolas Hulot, pour une planète durable à grand pas » le mardi 23 mars de 21h à 22h

Héros pour nombre de citoyens qui ont investi les rues après sa démission du gouvernement en août 2018, Nicolas Hulot revient en personnage de BD dans Les petits pas ne suffisent pas afin de diffuser sa parole et ses projets pour la planète.

"La politique des petits pas ne suffit plus", avait-il lancé avant de quitter son poste de ministre d'État à la transition écologique et solidaire. Cette petite phrase est devenue le titre de la BD qu’il a écrit et dont il est le héros. Et son personnage ne cache pas ses sentiments et ne mâche pas ses mots. Après 30 ans d'engagement au cœur de sa Fondation, il revient sur ses actions et développe son projet global pour l'avenir de la planète.

De cause à effets, mardi 23 mars de 21h à 22h

Présentation : Aurélie Luneau

Invités : Nicolas Hulot et Muriel Douru, illustratrice de la BD Les petits pas ne suffisent pas aux éditons Rustica

A propos de Nicolas Hulot

Connu du grand public pour son émission télévisée Ushuaia, il s’engage par la suite dans la protection de l’environnement et la transition écologique grâce notamment à la fondation Nicolas Hulot créée en 1990. Il débute ses activités politiques dans les années 2000 en conseillant notamment Jacques Chirac. Il est nommé en 2017 ministre de la Transition écologique et solidaire dans le gouvernement d’Edouard Philippe mais démissionne en août 2018.