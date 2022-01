Pollution chimique : sur neuf limites planétaires, cinq ont désormais été dépassées

Dans un film fantastique, un mystérieux historien affirmerait sans doute que “le cinquième sceau a été brisé” pour nous alerter d’une imminente apocalypse. En 2022, à l’ère de l’anthropocène, les scientifiques se sont contentés d’annoncer que la cinquième limite planétaire venait d’être franchie. “En gros, on meurt étouffés de nos produits chimiques et plastiques”, a ainsi plus prosaïquement regretté Olivier Fontan, l’ancien directeur du Haut Conseil pour le climat, sur Twitter.

Plastiques, microparticules, produits chimiques… Notre production d’éléments n'existant pas à l’état naturel est en constante augmentation, au point de mettre en danger le fonctionnement global de la planète bleue. A en croire un rapport du Stockholm Resilience Center, paru le 18 janvier 2022, la “production de produits chimiques a été multipliée par 50 depuis 1950. Et elle devrait encore tripler d'ici 2050". La production de plastique à elle seule a augmenté de 79 % entre 2000 et 2015.Pour Patricia Villarubia-Gómez, co-autrice du rapport, “le rythme auquel les sociétés produisent et libèrent de nouveaux produits chimiques et d'autres nouvelles substances dans l'environnement ne permet pas à l’humanité de vivre dans un espace sûr et fonctionnel”. Les plastiques, par exemple, sont constitués de différents polymères et peuvent contenir jusqu’à 10 000 substances chimiques, on ignore les propriétés de certaines d'entre elles, mais on sait qu'elles ont un impact réel sur l'environnement.

Neuf limites planétaires… dont cinq déjà franchies

Les scientifiques tentent donc, une nouvelle fois, de sonner l’alarme avant qu’il ne soit trop tard : selon eux, la pollution chimique a très largement dépassé les seuils de précaution qui avaient été établis dès 2009 par une équipe de scientifiques conduite par Johan Rockström pour le Stockholm Resilience Center. Ces derniers avaient alors créé le concept de “limite planétaire” : l’idée que, depuis plus de 10 000 ans, tout au long de l’holocène, la Terre est restée dans un état stable, et que si certaines limites venaient à être franchies, nous pourrions assister à un changement d’état de l’écosystème planétaire.

Sur les neuf limites planétaires établies, quatre d’entre elles avaient d’ores et déjà été franchies en 2015 :

Le changement climatique

L’érosion de la biodiversité

Les perturbations globales du cycle de l’azote et du phosphore

Les changements d'utilisation des sols

Les autres limites, quant à elle, n'avaient pas encore été dépassées. L'état de ces catégories restait suffisamment identique à celui existant au cours de l’holocène :

L’acidification des océans

L’utilisation de l’eau douce

La dégradation de la couche d’ozone

L'augmentation des aérosols dans l'atmosphère

L’introduction de nouvelles substances

En 2015, les scientifiques estimaient encore que l’augmentation des aérosols dans l'atmosphère et l’introduction de nouvelles substances dans notre environnement étaient des données difficilement quantifiables. Dans leur étude parue la semaine dernière, les chercheurs affirment que la quantité de produits chimiques d’ores et déjà présents dans notre environnement a allégrement surpassé les seuils de tolérance. "Certains de ces polluants peuvent être trouvés dans le monde entier, de l'Arctique à l'Antarctique, et peuvent être extrêmement persistants. Nous avons des preuves accablantes d'impacts négatifs sur les systèmes terrestres, y compris la biodiversité et les cycles biogéochimiques”, a assuré Carney Almroth, l'un des co-auteurs de l’étude. On considère ainsi qu’à l’heure actuelle, la masse totale de plastiques sur la planète représente plus du double de la masse de tous les mammifères vivants… or environ 80 % de la quantité de plastiques produits restent dans l'environnement. Le volume de substances chimiques disséminées dans la nature est d’ailleurs devenu si important que les scientifiques ne sont plus en mesure de les surveiller efficacement et donc de mesurer leur impact…

Sur les neuf limites planétaires ainsi instituées, il ne reste donc plus que quatre seuils de tolérance qui n’ont pas été dépassés. Les problématiques liées à l’eau douce et à la couche d’ozone semblent être les moins urgentes. Si l'augmentation des aérosols présents dans notre atmosphère n’a toujours pas été quantifiée, l’acidification des océans empire quant à elle un peu plus chaque année, sans que des mesures efficaces n’aient été prises… Et le franchissement de la limite est d’autant plus imminent que les différentes catégories évoquées sont bien souvent interdépendantes : la perturbation du cycle de l’azote par exemple, dû à l’espèce humaine, a pour conséquence d’influer indirectement sur l’acidification des océans.

Des limites planétaires au “donut”

Le concept de limites planétaires suscite des débats, mais il a été reconnu et adopté à de nombreux niveaux nationaux et européens, voire internationaux avec l’ONU. D’autant qu’il a donné naissance à un concept plus général, imaginé par Kate Raworth : le concept du “donut”.

Alors qu’en 2008, elle assiste à la présentation du diagramme sur les 9 limites de la planète et le dépassement des ressources planétaires, cette économiste britannique réalise que ces “travaux issus des sciences naturelles doivent servir de boussole et imposer des limites à l’économie, en définissant des bornes à ne pas franchir”, raconte la co-directrice de l’Institut Veblen, Mathilde Dupré, dans le Pourquoi du comment ?. “Cette idée s'oppose frontalement à la théorie économique standard dans laquelle la croissance du PIB semble pouvoir être infinie”.

Aux limites, ou plafonds, planétaires à ne pas franchir, l’économiste a ajouté un plancher sous lequel il convient de ne pas redescendre, et qui constitue des enjeux de justice sociale : l’accès à l’eau, la paix, le logement, la santé, etc. Le schéma final ressemble à un donut, qui représente “l’espace sûr et juste” dans lequel il convient d’évoluer.

Le but de ce fameux donut ? Permettre d’envisager une économie inclusive et durable qui bénéficiera à l’humanité. Un concept qui n’est pas sans lien avec la dernière étude du Stockholm Resilience Center dans laquelle, pour échapper aux produits chimiques, les scientifiques recommandent notamment de privilégier l’économie circulaire.

Des seuils utiles ?

Mais ces limites évoquées par la communauté scientifique sont-elles seulement utiles ou bien font-elles figurent de vœu pieux ? Face à l’inaction environnementale, force est de constater que le poncif des “scientifiques tirant la sonnette d’alarme” revient plusieurs fois par an, sans que la situation ne se soit améliorée, à l’exception notable de l’état de la couche d’ozone, grâce au protocole de Montréal institué en 1987.

Et les indicateurs de destruction de l’environnement ne manquent pourtant pas : le “jour du dépassement” par exemple, ce concept qui établit la date où, tous les ans, l'humanité a dépensé l'ensemble des ressources que la Terre peut régénérer en 365 jours, intervient un peu plus tôt chaque année. Autre outil de mesure ? En 2017, 15 000 scientifiques avaient établi neuf indicateurs de dégradation de la planète, parmi lesquels la déforestation, la surpêche ou la surpopulation… Quatre ans plus tard, force est de constater que les indicateurs en question ne se sont pas améliorés.

Les grands accords climatiques ou environnementaux ont jusqu’ici échoué à influencer positivement sur l’état de dégradation avancé de l’environnement à l’échelle de la planète. Qu’il s’agisse d’accords trop peu contraignants ou d’une impossibilité à agir à une échelle locale sur des problématiques devenues globales, les mesures politiques mises en place peinent à se hisser à la hauteur des enjeux. Alors même que les populations sont de plus en plus convaincues de la nécessité d’agir : en France, en février dernier, 1 000 scientifiques appelaient dans une tribune les citoyens à “la désobéissance civile et au développement d’alternatives”. Un an plus tard, à l’approche de la campagne présidentielle, 93 % des Français estiment dorénavant que la défense de l’environnement et de la nature est un thème important.