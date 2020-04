PRESSE // Grand Prix AFJA 2019 Catégorie audiovisuelle «Paysans- chercheurs : ils régénèrent l'agriculture»

Le jury du Grand Prix AFJA du Journalisme Agricole et Agroalimentaire 2019, qui s’est réuni ce vendredi 24 avril 2020, a décerné le Grand Prix AFJA du Journalisme Agricole et Agroalimentaire 2019 : catégorie audiovisuelle à Anne-Laure Chouin, journaliste de la rédaction de France Culture, pour son reportage Paysans- chercheurs : ils régénèrent l'agriculture diffusé le 27 septembre à 17 h dans l'émission Grand Reportage sur France Culture et disponible sur franceculture.fr.

Paysans-chercheurs : ils régénèrent l'agricultured’Anne-Laure Chouin

Ce programme de 55 minutes présente le long travail de partenariat entre éleveurs, céréaliers, maraîchers et chercheurs pour se réapproprier leur agriculture et la pratiquer dans le respect des sols, de la biodiversité, des cultures, des animaux, et de leurs revenus. Rencontre avec ces semeurs de biodiversité : les paysans-chercheurs.

Présenté par Aurélie Kieffer

Première diffusion le 27 septembre 2019

Anne-Laure Chouin a rejoint la rédaction de France Culture en 2014, au sein du service économique. Spécialisée dans les enjeux économiques et sociaux, elle traite particulièrement des sujets liés à l’agriculture, l’alimentation et l’environnement. Elle a aussi réalisé plusieurs enquêtes pour la cellule investigation de Radio France, et a présenté les journaux des matinales du week-end pour France Culture où elle réalise régulièrement des "Grands Reportages". Journaliste pour les antennes de Radio France depuis 2006, elle est diplômée de l'IPJ (Institut Pratique de Journalisme) à Paris.

