Réchauffement climatique, COP et politiques... Pourquoi la terre voit-elle rouge ?

Alors que les élections présidentielles américaines vont sceller la stratégie à venir face au réchauffement climatique, et que la prochaine COP (Conférence des Parties) verra les pays signataires prendre de nouveaux engagements, Laurent Fabius a choisi de livrer son regard et son analyse à la fois diplomatique, économique, politique et personnelle au micro d’Aurélie Luneau, productrice de De Causes à effets.

Depuis le rôle qu'il joua en 2015 lors de la Conférence de Paris jusqu'à aujourd'hui, est-il encore bon d'espérer ou lieu de désespérer ? Quels sont les acteurs de la société sur lesquels se portent les espoirs ? Quels sont les leviers et outils à actionner pour emporter une adhésion internationale massive dans cette lutte contre le réchauffement climatique ? Face à l'urgence, est-il seulement encore temps ?

Réponses avec Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel et Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, co-présidente du groupe de travail sur les bases physiques du climat du GIEC.

De Cause à effets, le magazine de l’environnement – Aurélie Luneau

Mardi 21h – 22h

Chaque semaine, place aux débats majeurs en matière d’environnement : expériences, recherches, solutions émergentes à côté de chez nous ou au bout du monde, en compagnie de chercheurs, décideurs et citoyens