SauverLePresent : Le Parisien, France Culture, Konbini et Usbek & Rica s’engagent !

Une fois par mois, France Culture, le Parisien, Konbini et Usbek & Rica s’associent autour d’un thème commun lié à l’environnement. La thématique sera analysée et décryptée suivant le traitement éditorial de chacun et diffusée selon les spécificités de formats de ces quatre médias.

Effondrement de la biodiversité, épuisement des ressources, inégalités accrues… Devant l’emballement climatique, les ONG et les YouTubeurs se regroupent, les scientifiques s’expriment, les entreprises prennent position et les citoyens multiplient les marches et les pétitions.

L’information et sa diffusion étant décisives, quatre médias s’unissent à leur tour pour proposer, chaque mois, une grande enquête sur un enjeu écologique qui engage les générations présentes et futures : constats, analyses, décryptage et solutions afin de continuer à sensibiliser le plus grand nombre.

Pour assurer la meilleure visibilité des publications de chacun, ces 4 médias relaieront également leur contenu sur les réseaux sociaux autour d’un même hashtag : #SauverLePresent. Parce qu’il s’agit d’un enjeu qui nous concerne maintenant.

Premier rendez-vous éditorial commun : le 11 septembre 2019

Avec des révélations sur la pollution de l’air dans les écoles et des solutions pour agir.

À suivre dans les pages, les ondes, les réseaux sociaux et sur les sites du Parisien, de France Culture, de Konbini et d’Usbek & Rica : #SauverLePrésent : leparisien.fr — franceculture.fr — konbini.com — usbeketrica.com

