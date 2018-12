Fêtes mal à manger : un superfail gastronomique !

Comment faire pour mal manger, pour rater son réveillon ? Le pire en matière de mauvais goût, les erreurs que commettent les restaurants, les produits de grande consommation à bannir justement pendant les fêtes ! Nous avons convié Luc Dubanchet, journaliste et créateur du festival culinaire Omnivore car selon lui "le pire c'est surinvestir son réveillon, vouloir en faire trop, trop bien, trop lourd." Avec des produits de mauvaise qualité.

Ce sont tous les produits qui sont soi-disant des produits haut de gamme et qui finalement se transforment en produit de très moyenne gamme… On se retrouve avec des produits qui sont très chers finalement à l'achat mais qui ne sont pas de bonne qualité. Luc Dubanchet

Le foie gras une fausse bonne idée ?

Et la truffe ?

La truffe est malmenée. (...) Ça coûte évidemment très cher, et il vaut mieux l’acheter très cher car c’est de la truffe de réforme. C’est de la truffe qui a souvent été gelée dans le sol, on l’a décavée… Et ça devient des petits cailloux noirâtres qu’on fait généralement tremper dans une sorte de saumure qu’on met dans un bocal et lorsque vous l’ouvrez ça ne sent pas le champignon mais plutôt la mort. Lorsque vous coupez la truffe vous avez une surface noire uniforme alors que la truffe c’est des veinures blanches délicates et délicieuses. Luc Dubanchet