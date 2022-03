Le mixologiste qui veut décloisonner l’univers du cocktail

Des fleurs, des poivres et même des bois : Matthias Giroud est mixologiste et veut réinventer l’univers du cocktail. Avec un combat : anoblir le sans alcool, “l’équivalent du végétarien dans la cuisine il y a 25 ans”.

Peintre, parfumeur, cuisinier, chimiste… Le barman version 2022 doit s’inspirer de différents corps de métier et d’univers variés, selon Matthias Giroud, en dépassant le simple assemblage de saveurs existantes autour d’un alcool.

Quand on passe le pas de son atelier à Boulogne-Billancourt, L’Alchimiste, un quadrillage d’étagères retient l'œil. Mais il n’est pas rempli d'innombrables bouteilles de spiritueux. À la place, la mosaïque de dizaines de pots en verre remplis d’herbes, de fleurs, de copeaux de bois, donne envie de les ouvrir pour les sentir.

“Personnellement, je m’inspire beaucoup de la cuisine, de la pâtisserie, par rapport à des techniques, par rapport à une vision des produits, énumère l’entrepreneur qui a ouvert ce lieu juste avant la pandémie.

“Création artistique”

Après avoir commencé sa formation dès ses 16 ans, Matthias Giroud a fait ses armes dans différents types de bar, puis s’est retrouvé chef exécutif monde des Buddha Bar, une franchise internationale. Il a créé des cartes pour des établissements dans une trentaine de pays, y compris des endroits sans culture de l’alcool. Lors de ses voyages, il partait à la rencontre de chefs cuisiniers locaux, allait sur les marchés. De quoi en tirer des inspirations et découvrir des ingrédients.

“En général, je vais jouer avec les cultures, je vais essayer de voir ce que les gens aiment, ce que les gens n’aiment pas, détaille le mixologiste. Je m’inspire beaucoup de la nature, en globalité.”

Plus de 8 000 poivres dans le monde

La globalité, c’est s’intéresser à des ingrédients qui, a priori, n’ont pas leur place dans une boisson, comme les bois, les racines ou les poivres. Il existe d’ailleurs plus de 8 000 poivres dans le monde, aux odeurs acidulées, agrumées ou plus animales. Le barman les travaille sous forme entière, en poudre ou en sirop.

Dans son atelier, qui est aussi une cuisine et un bar, le mixologiste travaille aussi une de ses spécialités, les bois, sous forme de copeaux. “En général, pour arriver à prendre toute la partie aromatique, je vais le travailler en décoction : je vais faire bouillir l’eau avec le bois, et après, je vais le laisser infuser.”

Le sans alcool, plus qu’une tendance

L’alcool n’est donc plus l’ingrédient star dans le monde du cocktail et l’avènement du sans alcool ne serait pas qu’une mode. “C’est une évolution du métier, croit Matthias Giroud. On l’a jamais travaillé comme on aurait dû, et aujourd’hui, il y a une prise de conscience, de par les clients qui veulent des choses différentes, et aussi des professionnels qui se disent : ‘on va aller plus loin dans la partie créative’.”

Sous nos yeux, le barman verse en exemple un cocktail aux 5 ingrédients, issus de 5 pays différents et de 5 univers de la nature. On y trouve un verjus de raisin français, la fleur de camomille italienne, le poivre de la passion d’Éthiopie, le Muira Puama, un bois du Brésil, et la feuille de shizo du Japon.

Selon lui, il faut que le métier s’affranchisse des cocktails substituts, qui viennent souvent en tête à l’évocation du sujet : virgin piña colada, virgin mojito ou virgin Bloody Mary. “Que des cocktails avec alcool où, au final, on a enlevé l’alcool.” Il y voit d’ailleurs une analogie avec la place des plats végétariens dans la cuisine il y a 25 ans. On enlevait alors à ceux-là la viande ou le poisson pour retravailler la garniture. Aujourd’hui, des plats végétariens se retrouvent sur les cartes de grands chefs, et c’est ce chemin que semble suivre le sans alcool, selon le mixologiste. “Et c’est que le début”, prévient-il.