Les repas des fêtes de fin d'année sont digérés et les excès de cette période se retrouvent désormais stockés sous forme de graisse quelque part dans votre corps. C'est à ce moment de l'année que des publicités vantant les mérites de la "détox" apparaissent un peu partout sur votre fil d'actualité.

L'idée est simple, purifier son corps des toxines accumulées en ne mangeant que des fruits ou des légumes pendant quelques jours. Oubliés les huîtres, le foie gras et le chapon, place aux smoothies citron-carotte-gingembre et à la purée d'artichauts. Des milliers de tutoriels plus ou moins sérieux vantent les bienfaits de ce régime, surtout sur Youtube, depuis quelques années.

Nettoyer son corps de l'intérieur grâce à l'aliment miracle parait séduisant, mais aucune publication scientifique sérieuse ne le soutient. C'est en fait ignorer que le corps humain est déjà pourvu de mécanismes purifiants avec le foie et les reins.

Nous avons demandé à Laurence Plumey, diététicienne et médecin nutritionniste quels sont les bénéfices réels de ces régimes "détox" sur la santé.

Les régimes “détox” sont-ils bons pour la santé ?

"Le régime détox, tel qu’il est recommandé, c’est-à-dire quasiment assimilé à une situation de jeûne n’est pas bon pour la santé. La notion de “détox”, c’est une notion tout à fait commerciale qui est contre-productive. Nous avons tout ce qu’il faut dans notre corps pour nous détoxifier nous-mêmes. On a un foie qui marche bien. On a des reins qui marchent bien. Il faut simplement aider notre corps à être plus opérationnel, donc on n’a pas besoin de produit miracle."

Y a-t-il des aliments détoxifiants ?

"Non, il n’y a pas d’aliments détoxifiants qui passent dans le corps avec leur petit balais pour nettoyer les cellules et les vaisseaux sanguins pour faire le propre dans la maison. En revanche, il y a un corps qui est fatigué, qui a vécu des surcharges de gras, de sel, de sucre et donc il faut l’aider à évacuer tout ça. Donc il faut tout simplement manger moins gras, moins sucré. Il ne faut pas supprimer des familles entières d’aliments et penser qu’en buvant tous les jours une petite tisane ou un jus de légumes et croire que ceci va nous nettoyer, c’est une utopie."

Que risque-t-on à faire une cure de ces produits “détox” ?

"Si on ne boit que du jus de légumes ou de la soupe ou du bouillon, on va en fait se carencer, on va ressentir de la fatigue parce qu’on va devoir puiser dans le corps humain tout ce qui nous manque et donc pour le corps c’est un stress. On va perdre du poids mais on va perdre aussi beaucoup de muscles et quand on va arrêter au bout de trois jours avec le sentiment d’aller mieux, c’est en fait un sentiment qui est très artificiel. C’est un effet placebo mais pour le corps ça a été un stress et dès qu’on va se remettre à mieux manger, on va reprendre tous les kilos qu’on a perdus en ayant laissé au passage un peu de muscles et en ayant puisé beaucoup dans ses réserves, donc on en ressort fatigué."

Comment fonctionne la détoxication dans le corps ?

"Quand nous mangeons du sucre, du gras, tout ceci va au niveau du foie. Le foie est une merveilleuse usine, ça va être le premier accueil de tout ce que nous avons mangé pour ensuite le diffuser dans le sang. Ensuite, tous ces éléments-là arrivent au niveau des reins qui vont éliminer les déchets. Donc en fait l’objectif, c’est de favoriser l’action du foie et c’est d’éviter qu’il soit surchargé de gras et de sucre, donc c’est la raison pour laquelle il faut manger moins gras et moins sucré pour laisser le foie travailler dans de bonnes conditions. Il faut aussi favoriser l’élimination urinaire et pour ça, il faut boire abondamment de l’eau de façon à ce que les reins fonctionnent bien pour éliminer tous les déchets azotés dans les urines. Ce n’est pas compliqué, au lieu de priver le corps de tout ce dont il a besoin, il faut en fait lui apporter tout ce qui est nécessaire avec une alimentation variée et équilibrée de façon à ce que tous ces organes cruciaux, que sont le foie et les reins, qui vont détoxifier le corps, puissent bien fonctionner."

Jeûner quelques jours est-il bénéfique ?

"On peut jeûner pendant un jour, le corps va s’en remettre, ce n’est pas un problème, ça peut favoriser une petite perte de poids un peu plus accélérée mais pas plus d’un jour. Parce qu’au-delà d’un jour, le corps qui ne voit rien arriver va mettre en branle des mécanismes de stockage donc vous allez diminuer, changer vos métabolismes, diminuer vos dépenses énergétiques pour essayer de combattre l’absence d’arrivée de calories. Moralité, quand au bout de 3 ou 4 jours de jeûne, vous vous remettez à manger, vos métabolismes fonctionnent encore au ralenti, vos mécanismes de stockage sont toujours accélérés et c’est là que vous allez reprendre du poids très vite."

Alors, comment effacer les excès des fêtes ?

"Si après ces fêtes on est fatigué et on a pris 2 ou 3 kilos de trop, le meilleur moyen de les perdre, c’est d’abord de faire un peu de sport, de bouger tous les jours pour bien s’oxygéner. C’est de boire au moins 1 litre et demi d’eau. Évitons les sauces, évitons les grignotages, évitons les produits sucrés et remplaçons-les par des fruits au dessert. Et effectivement, redonnons de la place aux légumes, ce sont des aliments très sains, mais à eux seuls ils ne peuvent pas suffire à couvrir tous nos besoins. Les légumes apportent des fibres, des antioxydants, des très bonnes choses, des vitamines. Mais où sont les protéines, les lipides essentiels, où est le calcium ? C’est pour ça que le corps a besoin de toutes les familles d’aliments."

"Les Idées claires", un programme hebdomadaire vidéo et audio.

Parce que la vérité est plus lente que le mensonge, parce que la désinformation est plus séduisante que les faits vérifiés, Les Idées Claires démêle le vrai du faux. Chaque semaine, dans une vidéo et en podcast, un.e expert.e et Nicolas Martin (producteur de La Méthode scientifique sur France Culture) remettent de l’ordre autour d’une idée reçue. Retrouvez l'intégralité des épisodes dans le dossier "Les Idées Claires".

Écoutez et abonnez-vous au podcast

Les Idées claires, c'est aussi une version à écouter d'une dizaine de minutes. À découvrir ici-même ou en vous abonnant pour ne pas rater un épisode.

Écouter Écouter Les régimes "détox" sont-ils bons pour la santé ? Les régimes "détox" sont-ils bons pour la santé ?

Pour Android et autres applications : abonnez-vous avec le fil RSS.

Sur iTunes et téléphones Apple : abonnez-vous ici