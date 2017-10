Racleur ou coupeur ? Ce que dit de vous votre rapport au beurre

Les plaquettes de beurre se font rares sur les étals des supermarchés. Les industriels préfèrent vendre leur production à l'étranger, à des coûts plus intéressants. Pour l'instant, les consommateurs gardent le moral, si l'on en croit les traits d'humour postés sur les réseaux sociaux ! Pourtant, le rapport des Français au beurre touche presque au sacré. Les trois secrets de la cuisine française ne sont-ils pas "le beurre, le beurre, le beurre" ?! Le rapport des Français au beurre... c'était le sujet d'un documentaire de France Culture diffusé en 2004.

Le 24 novembre 2004, l'émission Les Pieds sur terre rencontrait des directeur marketing qui entraient en contact avec des consommateurs de beurre à la demande de fabricants de produits laitiers. Il s'agissait de filmer et d'analyser leur mode de vie dans les moindres détails. Ce documentaire réalisé par Laurent Rousseaux était signé Farida Rouibi, et intitulé "Le beurre et l'argent du beurre." Si les fins de cette étude étaient clairement marketing, cette ethnologie de nos frigos en disait long sur le rapport très singulier, quasi culturel, des Français au beurre :

On va commencer par regarder ce qui se passe chez les gens. On va les regarder vivre avec le beurre. On sait que le beurre en cuisson, c'est pas très bien vu aujourd'hui, qu'il y a toujours un grand conflit entre d'un côté : "Le beurre ça donne le cancer", et puis à l'autre bout "Le beurre, c'est plein de vitamine A, d'oligo-éléments, de trucs très très bons pour la santé"... On va regarder tout le circuit du beurre dans la maison, de l'endroit où il est stocké, jusqu'à l'endroit où il est consommé. Le stockage du beurre, comment les gens gardent leur beurre. [...] Ensuite on va regarder, au moment de l'utilisation, comment ils s'en servent. S'ils le grattent ou ils le coupent... On va regarder aussi les petites considérations d'hygiène qui sont liées à ça. Il ne faut pas oublier que le beurre est une des zones où l'hygiène n'est pas toujours très claire. Je viens de couper les oignons, et je coupe un morceau de beurre avec le même couteau, et... aïe, les germes.