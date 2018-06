D'Alexandre le Grand à l'ex-Yougoslavie : les origines de la Macédoine

Après des années de conflit, les ministres grec et macédonien des Affaires étrangères, Nikos Kotzias et Nikola Dimitrov ont signé dimanche un accord historique : l’actuelle ex-république yougoslave de Macédoine, ou République de Macédoine, va être rebaptisée Macédoine du Nord. L'accord, qui doit encore être ratifié par le Parlement macédonien et validé par référendum, doit permettre de lever le verrou grec de l'entrée de la Macédoine dans l'UE et l'Otan.

Il doit mettre fin, surtout, à une vieille inimitié entre la Grèce et la Macédoine, sur la paternité du nom Macédoine. Depuis 1991 et l'indépendance de la République de Macédoine, la Grèce protestait contre le choix d'un nom qui emprunterait, selon les instances du pays, à l'héritage culturel de la Grèce, en plus d'avoir la même dénomination que l'une de ses régions.

Aux origines antiques : le Royaume de Macédoine

En réalité, cet affrontement pour une dénomination semble légitime : il puise sa source dans les frontières historiques de la Macédoine originelle. Au Nord, la république de Macédoine (le pays) s'oppose à la Macédoine hellénique (la région) au sud, au centre et à l'est. A elles deux, elles recomposent la Macédoine originelle, celle de l'Antiquité. Chacune se revendique donc d'un héritage autant géographique qu'historique.

• Crédits : Universal History Archive/UIG - Getty

Mais en sus des divisions géographiques, c'est à propos de l'origine de l'héritage historique que se divisent ces deux Macédoine, chacune se revendiquant de ses deux grands conquérants, Philippe II puis Alexandre Le Grand, comme symboles nationaux. C'est la dynastie des Argéades, au VIIe siècle avant Jésus Christ, qui fonde le Royaume de Macédoine. Ce dernier connaît un véritable essor sous le règne de Philippe II, au IVe siècle avant J.C. En réformant l'armée, ce suzerain conquiert les territoires de ses adversaires, avant de s'attaquer avec succès à la Grèce. En 338 avant notre ère, Philippe II et son fils, Alexandre, vainquent ainsi les armées athéniennes et les contraignent à signer la paix.

Fort de cette victoire, Philippe II se tourne vers une autre conquête : l'Asie mineure. Alors qu'il affronte les Perses et remporte plusieurs victoires, il est assassiné en -336. Il meurt en ayant triplé la superficie du royaume de Macédoine, et en léguant à son fils, Alexandre, les fondations d'un véritable empire. "C'est [Philippe II] qui a fait ce royaume, qui a stabilisé la force de cet Etat et c’est Alexandre, après, qui a donné la puissance à cet Etat, qui lui a permis d’aller au-delà des frontières", rappelait-on dans Appel d'air, en juillet 2000, sur les traces de la nécropole royale de Philippe II :

Écouter Écouter Macédoine : sur les traces de Philippe et Alexandre (Appel d'air, 28/07/2000) Macédoine : sur les traces de Philippe et Alexandre (Appel d'air, 28/07/2000)

Alexandre le Grand et l'empire de Macédoine

Il est somme toute peu étonnant de voir les deux Macédoine actuelles se disputer l'héritage culturel d'Alexandre III, dit Alexandre le Grand, considéré comme l'un des plus grands conquérants de l'Histoire. Le fils de Philippe II va faire du Royaume de Macédoine un véritable empire. Son ambition de conquérir la totalité du monde connu a beau paraître chimérique, le monarque semblait pouvoir poursuivre son expansion encore de longues années, n'eut été son décès précoce.

A la mort de son père, Alexandre Le Grand, alors âgé de vingt ans, est proclamé roi de Macédoine. D'emblée, il fait assassiner tous ses rivaux potentiels avant de continuer la conquête d'Asie mineure entreprise par son géniteur. A force de batailles, il impose sa domination sur la Grèce, l'Empire perse achéménide et la vallée de l'Indus (l'actuel Pakistan), créant ainsi l'un des plus grands empires ayant jamais existé. En Egypte, où il fonde Alexandrie, ainsi qu'en Asie, il accède au statut de dieu-vivant.

En juillet 2011, dans Concordance des Temps, Jean-Noël Jeanneney s'entretenait avec Pierre Briant, professeur au Collège de France, et revenait, en invoquant justement la division entre Grèce et Macédoine, sur l'empire d'Alexandre le Grand :

Quand il meurt à Babylone, onze ans après avoir débarqué sur la côte d'Asie mineure, Alexandre a reconstitué à son profit l'Empire achéménide, du moins dans sa dimension géopolitique.

Écouter Écouter Alexandre le Grand : les avatars de sa gloire (Concordance des Temps, 23/07/2011) Alexandre le Grand : les avatars de sa gloire (Concordance des Temps, 23/07/2011)

En 323 avant notre ère, Alexandre le Grand est subitement pris de terribles fièvres, qui finissent par le tuer alors qu'il a 33 ans. Sa mauvaise hygiène de vie, les nombreuses batailles, l'ont probablement trop affaibli. Les diadoques, les généraux d'Alexandre, ne tardent pas à se livrer bataille pour lui succéder. L'empire qu'a fondé Alexandre se morcelle peu à peu, mais il laisse derrière lui un héritage historique fort, qui sera l'apogée de la Macédoine.

• Crédits : Getty

La Macédoine diluée dans les empires

Rapidement, l'Empire d'Alexandre Le Grand est totalement dissous. En -168, le dernier souverain de Macédoine, Andriscus, est défait par les romains : l'ancien royaume de Macédoine devient une simple province romaine. Au fil des siècles, les dimensions de la région de Macédoine n'ont de cesse de varier et celle-ci se voit diluée dans les empires qui en prennent le contrôle.

Elle est d'abord intégrée à l'empire byzantin, où elle retrouve un peu de sa gloire d'antan entre le IXe au XIe siècle, lorsque la dynastie macédonienne de Basile Ier s'installe à sa tête. Quand l'empire ottoman succède à l'empire byzantin, la région de Macédoine cesse d'exister administrativement. Il faut attendre la première guerre balkanique pour que la Macédoine retrouve une certaine autonomie.

Les Guerres des Balkans : la réémergence de la Macédoine

Au XIXe siècle, au sortir de la Guerre d'indépendance grecque (1821-1829) face à l'Empire ottoman, la Grèce réclame d'ores et déjà la récupération de la Macédoine, sans succès. Le traité de Constantinople, signé en 1832, ne lui concède pas cette partie du territoire. C'est près d'un siècle plus tard que la Macédoine retrouve un semblant relatif de cohésion territoriale. La première guerre des Balkans, en 1912, remportée par la Ligue Balkanique (les royaumes de Serbie, Bulgarie, Grèce et Monténégro) face à l'Empire ottoman, voit la Macédoine divisée entre les vainqueurs. Cette division est d'ailleurs à l'origine de la deuxième guerre balkanique, la Bulgarie s'estimant lésée. Elle perd néanmoins ce second conflit et la Macédoine est alors divisée entre la Grèce, la Serbie, la Bulgarie et l'Albanie.

En décembre 1992, dans une émission consacrée à La Question macédonienne vue d'Athènes, que nous vous proposons de réécouter, le professeur d'université Georges Margaritis revenait sur l'historique de la Macédoine dans les Guerres Balkaniques

Les guerres balkaniques ont partagé la région entre la Bulgarie, la Serbie et la Grèce. La Grèce, malgré le fait qu'elle ait donné moins que les autres dans la lutte commune, a eu la plus grande partie de la Macédoine : 51 % du territoire. Et surtout la grande ville, la capitale de la région. La Bulgarie n'était pas contente de cette évolution et a continué de revendiquer la région. Dans la région grecque, il y a une évolution décisive, après la guerre gréco-turque de l'Asie mineure en 1922 : une quantité énorme de réfugiés grecs sont venus s'installer en Macédoine grecque. Les pressions sur [les communautés slaves] ainsi que la réforme agraire ont [transformé] la structure ethnique du côté de la Macédoine grecque en une structure presque uniforme.

Écouter Écouter La question macédonienne vue d'Athènes (08/12/1992) La question macédonienne vue d'Athènes (08/12/1992)

De la Yougoslavie à la Macédoine contemporaine

En 1944, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, une partie de la Macédoine libérée est proclamée République socialiste de Macédoine, avant de devenir l'une des six républiques fédérées de la Yougoslavie. C'est aussi la première fois que le peuple de Macédoine et sa langue sont reconnus à l'international.

• Crédits : Papadopoulos Charalambos - Getty

En 1991, à la suite de la Croatie et de la Slovanie, la Macédoine réclame son indépendance : le référendum sur la question est remporté à 95 % par ses partisans. Elle devient ainsi la République de Macédoine, officiellement intégrée à l'ONU sous l’appellation d'"Ancienne République Yougoslave de Macédoine", dans les frontières qui existent encore à ce jour.

Cette indépendance nouvellement acquise n'est cependant pas sans poser des problèmes à la République de Macédoine. En janvier 1992, dans l'émission Voix du Silence, des intervenants macédoniens revenaient sur les problèmes rencontrés par leur pays, notamment sur le plan ethnique. Niko Dinovski, professeur à l'université de Skopje, dénonçait ainsi l'interdiction de la culture macédonienne en Grèce et en Bulgarie :

-Aujourd'hui, ce qui compte, une fois que l'Etat macédonien constitué, indépendant, ce sont nos soins pour les minorités macédoniennes qui se trouvent en Grèce et en Bulgarie. Les droits de nos gens là-bas sont de plus en plus méconnus. C'est-à-dire qu'on essaie de les assimiler. On n'a pas de prétention territoriale envers la Grèce et la Bulgarie. Mais les Macédoniens en Grèce et en Bulgarie n'ont pas le droit d'aller dans des écoles macédoniennes, de s'organiser dans des organisations culturelles, folkloriques ou même politiques, d'éditer des journaux ou des livres en langue macédonienne...

Écouter Écouter Les Macédoniens au bord de la guerre (Voix du silence, 04/01/1992) Les Macédoniens au bord de la guerre (Voix du silence, 04/01/1992)

Macédoine hellène contre République de Macédoine

• Crédits : - Getty

Depuis bientôt trente ans et la proclamation de la République de Macédoine, cette dernière doit en effet affronter l'inimitié de la Grèce, qui lui reproche de s'approprier l'héritage culturel grec par son nom et ses symboles. Dès 1991, la Grèce impose ainsi un blocus économique qui conduit la Macédoine à changer de drapeau en 1995.

Depuis les années 70, les Grecs revendiquent une "primauté" historique et se réclament d'une descendance depuis les macédoniens antiques, alors même que les Macédoniens, d'origine slave, ne seraient arrivés qu'au cours du VIIe siècle. Ainsi, selon les Grecs, le seul état souverain à avoir été nommé Macédoine était hellénique. De leur côté, les populations slaves de la région de Macédoine ont construit une identité régionale puis nationale forte au fil des siècles, et exigent le droit à leur propre histoire.

Quand, en 1977, des archéologues découvrent l'emplacement de la tombe de Philippe II, ils situent alors Aeges, la première capitale du royaume de Macédoine, dans la petite ville de Vergina, en Macédoine grecque. En septembre 2011, dans une émission de La Fabrique de l'Histoire consacrée à la façon dont Alexandre Le Grand était devenu un mythe, Joëlle Dalegre, historienne de la Grèce, revenait sur la façon dont cette découverte avait été utilisée par les Grecs :

Sur le coup c'est déjà un événement archéologique, mais c'en est un plus important encore pour les Grecs, pour lesquels ça amplifie le sentiment national. Surtout, cela justifie a posteriori la revendication sur la Macédoine 70 ans avant. Et évidemment, à partir du moment où la Yougoslavie explose, qu'il y a un Etat juste à côté qui s'appelle Macédoine, ça devient un argument supplémentaire.

Écouter Écouter Alexandre le Grand (La Fabrique de l'histoire, 12/10/2011) Alexandre le Grand (La Fabrique de l'histoire, 12/10/2011)

Quarante ans après cette découverte, la nouvelle dénomination de "Macédoine du Nord" atteste d'une concession de la part de la Grèce, qui avait jusqu'ici refusé que le nom de leur voisin direct inclue le radical "Macédo-". Reste à la République de Macédoine à ratifier ce choix, à l'aide d'un référendum et d'une décision du Parlement. Un résultat loin d'être acquis : le jour même de l'annonce de cette décision, des affrontements ont éclaté à Skopje, la capitale de la République de Macédoine, où 2 000 personnes se sont opposées aux forces de l'ordre.