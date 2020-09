France Culture et l'Institut du Monde Arabe s'associent pour une programmation en soutien au Liban

Comment penser l'avenir du Liban ? Près de deux mois après la tragédie qui a frappé Beyrouth, l’Institut du monde arabe et France Culture, à l’initiative de Jack Lang, s’associent du 24 au 27 septembre pour une programmation exceptionnelle à Paris, à Beyrouth et sur l’antenne de France Culture.

L’Institut du monde arabe organise les 25 et 26 septembre, avec Wajdi Mouawad (auteur et directeur de La Colline – théâtre national) et le lieu alternatif STATION Beirut, en association avec France Culture, un événement exceptionnel sur son parvis, pour mobiliser l’opinion française et internationale : « Paris – Beyrouth, 24 heures pour le Liban ».

Durant deux jours plus de 60 artistes, intellectuels, activistes de premier plan, libanais et amis du Liban vont se succéder sur une scène et un écran géants sous les moucharabiehs de la façade de l’Institut, en direct ou en vidéo, pour répondre par la beauté, la parole et les idées aux drames qu’affronte courageusement le peuple libanais. Des figures de la société civile libanaise seront également invitées à répondre à deux questions : « Quel est votre cri ? » et « Qu’est-ce qui vous fait encore espérer ? ».Les recettes de ce grand rassemblement en liaison avec Beyrouth – le plus grand en public à Paris en faveur du Liban – seront reversées à AFAC/Mawred Solidarity Fund of Lebanon et à STATION Beirut, qui soutiendra plusieurs associations d’artistes au Liban.

Dès le 25 septembre à 18h, France Culture inaugure un week-end d’antenne qui se déroulera jusqu’à la fin de la journée du 27 septembre. Emissions, magazines, débats, interviews et documentaires seront dédiés à la situation libanaise près de deux mois après la catastrophe. Parole sera donnée à l’analyse politique et géopolitique mais aussi aux romanciers, journalistes, historiens. Une programmation rythmée par les musiciens et chanteurs libanais.

Comment penser l'avenir du Liban ?

Sur France Culture, week-end exceptionnel du vendredi 25 au dimanche 27 septembre :

Vendredi 25 septembre

18h journal - L’invité Jack Lang, président de l’IMA en direct

18h20 - 19h Une conversation mondiale - Emmanuel Laurentin

Qui parle au nom du Liban ? Joumana Haddad, écrivaine libanaise, autrice notamment de Le livre des Reines (Actes Sud, 2019)

Danielle Arbid, réalisatrice franco-libanaise, notamment du film Peur de rien (2015)

Samedi 26 septembre

7h – 9h Les Matins du samedi – Caroline Broué

Spécial Liban avec l’écrivain Amin Maalouf et Ghassan Salamé, envoyé spécial de l’ONU en Libye de 2017 à 2020,ancien ministre de la culture de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Liban, il a été conseiller spécial dusecrétaire général de l’ONU, Kofi Annan. Il est professeur émérite à Science Po

17h-18h En Français dans le texte – Olivia Gesbert avec une dictée spéciale Liban

Dimanche 27 septembre

11h – 12h L’esprit public – Emilie Aubry en direct de l’Espace Cardin - Théâtre de la Ville

Construire un autre Liban est-il (encore) possible ?

Avec Hubert Védrine, ancien ministre des affaires étrangères, Christine Ockrent, journaliste et productrice de Affaires étrangères, Dominique Reynié, directeur général de la Fondation pour l’Innovation politique et Julia Cagé, économiste

12h40 La face cachée du globe – Nabila Amel

15h-16h Juke-box – Amaury Chardeau

Liban, de guerre en crises

L’histoire du pays, depuis l’explosion de la guerre civile jusqu’à aujourd’hui, vu par ses musiciens, exilés ou restés sur place.

17h-18h La salle des machines – Mathias Enard

"Beyrouth vue par les écrivains"

Charif Majdalani, Journal d’un effondrement (Actes Sud)

Lamia Ziadé, Bye bye Babylone (POL)

Le message de Dima Abdallah, Les mauvaises herbes (Sabine Wespieser)

18h10 – 20h Soft Power – Frédéric Martel

Avec Ernesto Ottone Ramirez, sous-directeur généralpour la culture à l'Unesco.

22h-23h L’Expérience – Aurélie Charon

Une très belle immersion dans le Beyrouth de l’automne dernier, en octobre 2019, alors que ses rues voyaient défiler les libanais en colère, en révolution, contre le régime en place… dont il est question à nouveau depuis l’explosion du 04 août 2020. L’occasion de revenir sur un temps puissant et inédit, porté par les voix de Selim Nassib, Yolande Zauberman et leur fille Assia, 21 ans.

23h-0h Masterclasses Wajdi Mouawad (03/07/2019), dramaturge et metteur en scène, directeur du Théâtre de la Colline (il a écrit Incendies et Anima).

Et aussi en vidéo Portrait de Roula Abdo, une jeune graffeuse libanaise contestataire, qui inscrit dans les rues de Beyrouth les espoirs de la jeunesse et de la révolution depuis des mois.

Ce week-end de mobilisation et d’espoir sera précédé et ouvert par un Rendez-vous de l’actualité spécial le jeudi 24 septembre, dans l’auditorium de l’IMA : « Le Liban aujourd’hui : une citoyenneté en partage ? », en duplex avec l’Institut Français de Beyrouth.

Le programme à l’IMA

Jeudi 24 septembre à 19h - Le Liban aujourd’hui : une citoyenneté en partage ? (en duplex avec l’Institut Français de Beyrouth)

Avec Nadim Houry, Jean-Paul Chagnollaud, Dominique Eddé, Sibylle Rizk, Karim-Emile Bitar.

Projections de photographies de Myriam Boulos. Animé par Pierre Haski.

En partenariat avec iReMMO, Collège de France, AFP et l'Institut Français du Liban.

Vendredi 25 septembre de 19h30 à minuit – 24H pour le Liban, 1ère partie Avec Jack Lang, Wajdi Mouawad, Issam Krimi, Camaélia Jordana, Bachar Mar Khalifé et Sari Khalifé, Zeina Abirached, Zeid Hamdan, Marc Codsi, Charif Megarbane, Naji El Mir, Michelle et Noel Keserwany, Aude Nasr, Ziad Antar, Joanna Hadjithomas et Khalil Joreige, Sirine Fattouh, Ziad Majed, Nour Kilzi , Ely Dagher, Tarek Yamani, Issa Hassan, Joseph Ghosn, Michel Wisniewski ... Et à Beyrouth : Nabil Canaan, Rima Mismar, Adonis, Jazzmine Bey, Aziza, Chyno ...

Samedi 26 septembre de 19h30 à minuit – 24H pour le Liban, 2ème partie Avec Toufic Farroukh, Marc Buronfosse, Charles Kieny, Paco Andreo, Zeid Hamdan, Emel Mathlouthi, Lynn Adib, Charif Megarbane, Youmna Saba, Layale Chaker, Joseph Kai, Cyril Mokaiesh, Valentin Montu, Radhouane El Meddeb avec Dama Eido et Nour Sassine, Nadim Bahsoun, Dalia Naous, Michelle et Noel Keserwany, Aude Nasr, Youmna Geday, Antoine Atallah, Mohamad Abdouni, Tarek Yamani, Charbel Haber, Faddy Tabal, Wajdi Mouawad. Et à Beyrouth : Gurumiran, Frida Chehlaoui, Grave Jones, Sima Itayim ...

Vendredi et samedi, diffusion des réponses en vidéo aux questions « Quel est votre cri ?

"Qu’est-ce qui vous fait encore espérer ?" de Chloé Kattar, Catherine Otayek (Offre joie), Gabriel Ferneini (militant), Maya Chams Ibrahimchah (Beit el Baraka), Jean Kassir (Megaphone News), Omar Abi Azar (théâtre Zoukak), Shaden Esperanza (humoriste), Ayman Mhanna (fondation Samir Kassir), Lina Abyad (metteure en scène), Frida Chehlaoui (artiste et musicienne), Darina Al Joundi (auteure et comédienne), Alexandre Paulikevitch (chorégraphe), Tracy Chahwan (bédéiste), Elyan Jaber (fondtrice de Creative Scene), ...

En partenariat avec : Radio Orient et L'Orient, le jour

Informations pratiques Rendez-vous de l’actualité : jeudi 24 septembre à 19h (Auditorium). Entrée gratuite sur réservation.Paris – Beyrouth : vendredi 25 septembre et samedi 26 septembre de 19H30 à minuit, sur le parvis de l’IMA. Entrée : 15 euros. Apportez votre coussin ou chaise pour vous asseoir !

L’Institut du monde arabe remercie chaleureusement ses mécènes et partenaires mobilisés pour le Liban : EI Technologies, Néo-Dis, Saint Gobain, Agnès B, Dimmer, RATP, FNAC.