10 ans du début du conflit en Syrie : journée spéciale sur France Culture le lundi 15 mars

En février 2011, les mouvements de contestation du printemps arabe atteignent la Syrie. La révolte éclate en mars après l’arrestation et la torture d’adolescents ayant écrit un slogan appelant à la chute de Bachar al-Assad sur un mur d’une école de Deraa, ville du sud de la Syrie. Le 15 mars, a lieu un rassemblement devant le palais de justice de Deraa. Le 18 mars, lors d’une nouvelle manifestation dans la ville, les forces de l’ordre tirent à balles réelles sur la population : 2 morts. Dans les jours qui suivent, les protestations s’étendent dans tout le pays et fin avril, l’armée syrienne commence à réprimer les manifestations. Une partie des manifestants prend les armes, la Syrie s’enfonce dans une guerre civile.

Au fil des années, le conflit a vu l’arrivée de multiples acteurs : groupes djihadistes, kurdes, puissances étrangères (Turquie, Iran, Russie …). 10 ans plus tard, le conflit a tué des centaines de milliers de syriens, provoqué l’exil de plusieurs millions d’autres et Bachar al-Assad est toujours au pouvoir.

De 7h à 9h

Les Matins / Guillaume Erner

Syrie : documenter dix ans de guerre

Invités : Jean-Pierre Perrin, ancien grand reporter à Libération, auteur d’“Une guerre sans fin” (Perrin), Garance Le Caisne, journaliste et auteure de Opération César, au cœur de la machine de mort syrienne, Stock et Jean-Philippe Rémy, journaliste au “Monde”, auteur du podcast “Guerre chimique en Syrie”

De 11h à 12h

Cultures Monde / Florian Delorme

Syrie : dix ans de guerre

Lundi 15 mars : 1/4 – Bachar al Assad : se maintenir à tout prix

Salam Kawakibi, politologue, directeur du centre arabe de recherche et d’études politiques à Paris, Agnès Favier, professeure et chercheuse à l’Institut européen de Florence, directrice du programme Syrie de Middle East directions, Joseph Daher, professeur affilié à l'Institut européen de Florence, rattaché au projet Wartime and Post-Conflict in Syria (WPCS)

Mardi 16 mars : 2/4 – Etat islamique : la résurgence

Arthur Quesnay, chercheur post-doctorant en science politique à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Wassim Nasr, journaliste à France 24

Mercredi 17 mars : 3/4 – Occident : le fiasco diplomatique

Antoine Mariotti, journaliste à France 24, Charles Thépaut, chercheur rattaché à l’Université de Washington

Jeudi 18 mars : 4/4 –Réfugiés : se reconstruire dans l’exil

Une journée spéciale à écouter sur France Culture, franceculture.fr et l’application Radio France.

Podcast Original - Mécaniques du journalisme saison 5

Une série en 4 épisodes de 15 minutes, produite par Élise Karlin, réalisée par Thomas Dutter, en ligne dès le lundi 15 mars sur franceculture.fr et l’application Radio France

La saison 5 du podcast original Les Mécaniques du Journalisme aborde les coulisses de l’enquête menée en 2013 par Jean-Philippe Remy, journaliste au Monde, qui révéla l’usage de gaz sarin par l’armée gouvernementale syrienne.

A écouter ici