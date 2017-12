10 idées sur le monde de 2017 pour penser 2018

Vidéo | Voici une sélection de 10 idées d'intellectuels et chercheurs sur la vie du monde tel qu'il va : migrants, inégalités, environnement, géopolitique de Trump, de l'Iran ou de Poutine..., une rétrospective de 2017, pour mieux penser les enjeux de 2018.

L'économiste Esther Duflo, le politiste Bertrand Badie, le démographe Hervé le Bras, le climatologue Jean Jouzel, et bien d'autres ont énoncé au fil de l'année sur France Culture leurs idées sur la vie du monde : Trump, migrations, inégalités, réchauffement climatique.... Voici une sélection de ces idées sur le monde de 2017, pour mieux penser 2018.

1/ Le gène de la migration a permis à l’Homme de survivre, depuis homo sapiens, par Hervé le Bras, démographe

Si on laissait les frontières ouvertes, je pense qu'il y aurait pas mal de remous, mais que progressivement cela se tasserait, et qu'à terme les migrations diminueraient. 18 décembre 2017

2/ Il ne faut pas sous-estimer Donald Trump, selon l'essayiste Edouard Tréteau

Donald Trump est capable de provoquer une guerre pour divertir l'attention. 7 décembre 2017

3/ Il faut sanctionner les vrais responsables des paradis fiscaux, par William Bourdon, avocat

Dix-huit mois après les "Panama Papers", la nouvelle enquête sur les "Paradise Papers" révèle comment, grâce à des systèmes d’optimisation fiscale, des milliers de milliards de dollars échappent toujours aux autorités de régulation et se retrouvent dans des paradis fiscaux.

Il n'y aura jamais de lutte efficace contre les paradis fiscaux s'il n'y a pas de mécanisme de sanctions extrêmement sévères contre ceux qui permettent d'optimiser ces trous noirs de la finance mondiale. 7 novembre 2017

4/ La Russie, isolée mais active, par Pierre Grosser, historien

Rôle militaire majeur en Syrie, poursuite du conflit en Ukraine, ouverture de médias à l'étranger, contestations intérieures, course spatiale réinvestie... la Russie a fait la Une de l'actualité à de nombreuses reprises cette année. Le 18 mars 2018, une élection présidentielle est prévue, à laquelle Vladimir Poutine se présente, alors que son principal opposant, Alexeï Navalny a été jugé inéligible par la Commission électorale ce 25 décembre.

La Russie se sent quelque peu isolée, ce qui ne l'empêche pas d'être extrêmement active partout... 30 mai 2017

5/ L’Iran n'est pas l'ennemi absolu, par Bertrand Badie, politiste

Après l’annonce de la démission du Premier ministre libanais Saad Hariri le 4 novembre depuis Riyad en Arabie Saoudite, et le tir d’un missile intercepté le même jour au-dessus de Riyad, la tension montée d’un cran entre l’Iran et l’Arabie Saoudite en 2017 n'est pas prête de s'arrêter de grimper en 2018.

Si effectivement il se crée une coalition anti-iranienne comme elle s'esquisse entre Tel Aviv, Washington et Riyad, alors on risque d'ouvrir une nouvelle page très compliquée dans le jeu moyen-oriental. 14 novembre 2017

6/ Les effets du microcrédit sont "zéro" sur la sortie de la pauvreté, par Esther Duflo, économiste

800 millions de personnes dans le monde vivent encore avec moins de 1,90 dollar par jour. Comment réduire la pauvreté, dans un contexte de réductions budgétaires et de poussée des populismes, et dans lequel l’aide au développement pourrait repasser au second plan ?

Yunus avait raison dans l'idée qu'on pouvait prêter aux pauvres. Là où il a tort, c'est quand il pense que le microcrédit va permettre de développer de vraies entreprises. Le microcrédit ne fait pas sortir de la pauvreté. 17 novembre 2017

7/ Contre la psychiatrisation des terroristes djihadistes, par Gérald Bronner, sociologue

La plupart de ces passages à l'acte, [...] ce sont des gens qui sont malheureusement psychologiquement équilibrés et qui ont même un rapport normal du point de vue de la statistique au bien et au mal. Simplement ils sont rentrés dans une idée inconditionnelle que faire le bien c'est par exemple nuire à la vie d'autrui. 4 avril 2017

8/ Les Etats, fruits du hasard, par Jacques Lévy, géographe

Après la proclamation d'indépendance du Parlement Catalan, après le référendum pour l'indépendance du Kurdistan, et face à la multiplication des velléités indépendantistes en Europe et hors de ses frontières, quelle partition doit aujourd’hui jouer la nation ? Comment dans l'Histoire, sont nés les Etats ? souvent par une suite de hasard... Une analyse de Jacques Lévy, géographe à l'Ecole Polytechnique de Lausanne.

On voit que les Etats qui existent, c'est aussi par le hasard d'une logique de plaques, de forces, parfois très supérieure malgré la volonté des intéressés qui pèse sur eux et qui empêche la création d'un Etat.

9/ Génération catastrophes naturelles, par Jean Jouzel, climatologue

Cet été, la tempête tropicale Harvey frappait le Texas et la Louisiane provoquant des inondations monumentales et causant la mort d’au moins une dizaine de personnes selon les autorités. Réchauffement climatique, catastrophes naturelles : sommes-nous prêts à les affronter dans les années à venir ?

Le problème actuellement c'est que quand on parle de réchauffement climatique à la fin du siècle, ce ne sont même plus les générations futures dont on parle, ce sont les jeunes qui sont dans les cours d'école aujourd'hui. 30 août 2017

10/ Faut-il sauver les abeilles ou les guépards ? par Gilles Boeuf, biologiste

Le 10 juillet dernier, des scientifiques américains et mexicains tiraient la sonnette d’alarme face à l’extinction d’animaux vertébrés en nombre et en répartition territoriale, y compris des espèces considérées comme non menacées.

Gilles Boeuf, biologiste, évoque la nécessité de préserver l'écosystème, malgré la laideur ou "l'inutilité" apparente de certaines espèces :

Et le rat-taupe nu au hit-parade des moches était tellement terrible qu'on l'aurait foutu à la poubelle depuis longtemps. 25 juillet 2017

